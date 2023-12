Witte rook in Medemblik: huisvesten honderden arbeidsmigranten wordt doorgezet

De tijdelijke huisvestingslocaties voor honderden arbeidsmigranten in Medemblik komt een stap dichterbij. De gemeenteraad gaf gisteravond groen licht om de ingediende bouwplannen verder uit te zoeken. Ook is de deur voor twee maanden op een kier gezet, zodat andere projectontwikkelaars nog de ruimte krijgen om een voorstel in te dienen.

Lang niet iedereen staat te trappelen. Zo maken diverse Dorpsraden, LTO Noord en omwonenden zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte, geluidsoverlast en ontbrekende voorzieningen. Voor hen is het klip en klaar: de beste locaties voor arbeidsmigranten is dichtbij het werk of op het (bedrijven)terrein waar de buitenlandse werknemers worden ingezet.

Maar de protestgeluiden worden vooralsnog niet gehoord door de gemeenteraad van Medemblik. Die zien allemaal de noodzaak om arbeidsmigranten goed te huisvesten. Inmiddels zijn ze een onmisbare schakel in de (lokale) economie geworden. Haal de arbeidsmigranten weg en veel bedrijven liggen op hun gat.

"We hebben ze keihard nodig", aldus CDA-raadslid Els van den Bosch, een mening die onder anderen Silva Visser (CU) deelde. Voor de CDA'er is het zonneklaar dat Medemblik zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Een gevoel dat door de hele gemeenteraad zo gevoeld wordt.

En dus geeft de gemeenteraad groen licht om de voorgedragen locaties verder uit te werken en uit te zoeken. Ook de locatie 'Groenpark Westfriesland', die in de eerste instantie door het college was afgewezen, wordt beoordeeld. Wel wijzen de lokale fracties naar de andere gemeenten in West-Friesland om ook hun verantwoordelijk te nemen.

Doorstroom bevorderen

Het is niet de enige reden waarom de gemeente overstag gaat. Door een alternatief te bieden zullen er woningen vrijkomen op de reguliere woningmarkt, benadrukt Dieter Venema van Hart voor Medemblik. "Zo komen er bijvoorbeeld huizen vrij voor jongeren of een jong gezin. Het bevordert de doorstroom", zegt hij. Daarbij worden de toch al schaarse woningen vaak illegaal bewoond door arbeidsmigranten. GroenLinks pleit er daarom voor om de handhaving op te schalen.

Ook heeft de gemeente de deur op een kier gezet, zodat andere initiatiefnemers nog de ruimte krijgen om een voorstel in te dienen. Dit kan tot 1 februari. "Zodat er een eerlijk speelveld ontstaat", aldus D66'er Co Vlaar. Daarna wordt alles bekeken en beoordeeld. Verantwoordelijk wethouder Jeroen Broeders liet deze maand al doorschemeren dat hij op korte termijn nog een aantal nieuwe voorstellen verwacht.