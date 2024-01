Medemblik regelt slaapplekken voor arbeidsmigranten, hoe zit het met de rest?

De gemeente Medemblik timmert aan de weg om honderden fatsoenlijke slaapplekken te regelen voor arbeidsmigranten. Nu wonen ze vaak in slechte omstandigheden en soms op illegale plekken. Wel wijzen ze naar de andere gemeenten in West-Friesland om óók hun verantwoordelijk te nemen. Hoe staan zij ervoor?

In totaal heeft de gemeente Medemblik vier locaties in beeld. Én vorige maand liet verantwoordelijk wethouder Jeroen Broeders al doorschemeren dat hij op korte termijn nog een aantal voorstellen verwacht.

Of er in de tussentijd nieuwe voorstellen zijn binnengekomen, wil de gemeente niet bevestigen. "Om een goede afweging te kunnen maken, wordt er momenteel gewerkt aan een zogeheten ‘scoringstabel’ waarmee we de voorstellen kunnen meten en beoordelen", aldus een woordvoerder.

Wel wijst Medemblik naar de andere gemeenten in West-Friesland om ook hun verantwoordelijk te nemen. Uit navraag van NH blijkt dat alleen Koggenland stappen heeft gezet met het realiseren van huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten.

Zo wordt er op korte termijn bij A7 Flowers in Berkhout, waar tulpen worden gekweekt, een heel nieuw gebouw op het terrein geplaatst. Er is daar ruimte voor 92 arbeidsmigranten. "Daarnaast hebben wij nog één voorstel binnengekregen. Dat ligt nu ter inzage op het gemeentehuis." Het is nog onduidelijk waar dit moet komen en om hoeveel slaapplekken het zal gaan.

Locatie Opmeer afgevallen

In buurgemeente Opmeer is ‘De Veken’ aangewezen als zoekgebied. De gemeente laat nu weten dat de beoogde locatie - en overigens de enige in Opmeer - is afgevallen omdat het gezien de situatie niet realistisch is. "Het ene deel is al in gebruik als bedrijventerrein en het andere deel als vakantiepark", aldus een woordvoerder.

Hoe gaat de gemeente bijdragen aan die verdeelsleutel? Op ’t Slothuys in Spanbroek worden momenteel 170 arbeidsmigranten gehuisvest. Ook komt er in hetzelfde dorp een expathotel met 60 slaapplekken, benadrukte de gemeente. "Het biedt onderdak voor kenniswerkers die werken voor de datacenters van Microsoft op bedrijventerrein Agriport in de Wieringermeer."

Bij Hoorn, Enkhuizen, Drechterland en Stede Broec zijn vooralsnog geen voorstellen binnengekomen, zo laten de desbetreffende gemeenten aan NH weten. "Er worden ook nog geen gesprekken gevoerd."