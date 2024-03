Keert kermis Obdam terug naar geliefde Dorpsstraat? Gemeente en exploitanten zijn in gesprek

Het is nog lang niet zeker dat de kermis terugkeert naar het dorp, benadrukt de gemeente aan NH. "Er is op dit moment nog geen aanvraag voor de kermis ingediend en dus ook nog geen besluit genomen", aldus een woordvoerder. Hoewel een terugkeer voor veel Obdammers als muziek in de oren zou klinken.

Langslepende kwestie

Er is veel te doen geweest over de kermis in Obdam. Vanwege het coronavirus moest de kermis sinds 2020 noodgedwongen uitwijken naar een terrein met meer ruimte. Dit werd het grasveldje langs de Braken, aan de rand van het dorp. Exploitanten gaven toen al aan dat deze locatie de voorkeur kreeg, omdat het opbouwen en afbreken van de attracties gemakkelijker ging.

Daar was niet iedereen het mee eens. Dorpsbewoners startten een petitie om de kermis terug te laten keren naar het dorp. Die werd in korte tijd bijna 800 keer ondertekend. "Kermis is een dorpsfeest. Dat doe je toch niet op een weiland?", zei een bewoner daarover. En: "Kerk, kroeg en kermis horen bij elkaar. De heilige 3K's."

En in een door de gemeente gehouden enquête, bleek in april vorig jaar dat de voorkeur van veel Obdammers (87 procent) ligt bij een kermis op de Dorpsstraat. De uitkomst had echter geen effect: afspraken met de exploitanten waren al gemaakt en de attracties al gereserveerd, moest de gemeente toegeven. Als tegemoetkoming werden kinderen en ouderen getrakteerd op een oliebol en reed er tijdens de kermisdagen een treintje vanuit het centrum naar de kermis.

Binnen twee maanden moet duidelijk zijn of de kermis terugkeert naar het dorp, aldus een gemeentewoordvoerder.