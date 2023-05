Voorkeurslocatie kermis in centrum Obdam sneuvelt ondanks grote meerderheid aan stemmen

Pas bij het openslaan van het lokale dorpsblad komt het dorp erachter dat de kermis opnieuw wordt verplaatst naar het braakliggend terrein langs de Braken in Obdam. Iets waar vorig jaar al zoveel verzet tegen is.

Het besluit valt dan ook verkeerd. "Kermis is een dorpsfeest. Dat doe je toch niet op een weiland? De kermissfeer verdwijnt op deze manier. Ouderen die met hun (klein)kinderen naar de Dorpsstraat gaan: dat hoort er toch gewoon bij. Het is nu een knollenveld, waardoor die juist wegblijven", vertelde bewoner Ilonka eerder tegen NH.

Ze vroeg de gemeente Koggenland meerdere keren om opheldering. Zo zou er een enquête gehouden worden over de locatie. Die kwam er maar niet, ondanks eerder gedane beloften.

Toch een enquête

Na maandenlange stilte kwam de enquête er alsnog. In de afgelopen maand kon het dorp meedenken over een voorkeurslocatie. Er werd flink gehoor aan gegeven: maar liefst 1.525 bewoners gaven hun mening. Een overgrote meerderheid (87%) wil dat de kermis terugkeert naar de Dorpsstraat.

Burgemeester Monique Bonsen: "De uitslag van de enquête is heel duidelijk en met die duidelijkheid ben ik blij. Het dorp heeft ons laten weten hoe ze over de sfeer, attracties en locatie van de kermis denken. Maar bovenal ook dat ze de kermis héél belangrijk vinden en die mening deel ik absoluut."

Niet haalbaar

Toch gaat het feest niet door. Want hoewel het dorp heeft gesproken, zien de kermisexploitanten er geen heil in. Nadat de gemeente met hen het gesprek aanging om de uitslag voor te leggen en te bespreken wat er mogelijk is, lieten zij blijken dat het dit jaar niet meer haalbaar is. Volgens de gemeente omdat er al 'afspraken zijn gemaakt met attracties en materiaal is gereserveerd'.

Voor de komende jaren neemt de gemeente de uitslag mee in de gesprekken met de kermisexploitanten. "Het is aan de kermisexploitanten zelf om te beslissen welke locatie voor hen interessant is en voor welke locatie zij een vergunningsaanvraag willen doen", aldus een woordvoerder.

De teleurstelling is groot bij Ilonka. "Ik ben enorm teleurgesteld. Ik voel me echt te kakken gezet. Ik ben er een jaar mee bezig geweest. Hoezo hebben we dan deze enquête gehouden? Ik ben er klaar mee. Het is vechten tegen de bierkaai."