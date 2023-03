Obdammers onaangenaam verrast over kermislocatie: belofte door gemeente niet nagekomen

Ook dit jaar wordt de kermis op een braakliggend terrein langs de Braken gehouden. Tot teleurstelling van veel bewoners. Het besluit is zonder enig overleg genomen, terwijl de gemeente Koggenland vorig jaar nog had beloofd een enquête te houden over de locatie van de kermis.

De kermis in Obdam - Afra Dekker/Aangeleverd

Pas bij het openslaan van het lokale dorpsblad komt menig Obdammer erachter dat de kermis opnieuw wordt verplaatst naar het braakliggend terrein langs de Braken. Juist waar vorig jaar al zoveel verzet tegen was. Het besluit valt bij het dorp dan ook verkeerd. "Kermis is een dorpsfeest. Dat doe je toch niet op een weiland?", zegt voorvechter Ilonka, die flink op de huid zit van de gemeente. "Jammer dat de gemeente dit zo besloten heeft. De kermissfeer verdwijnt op deze manier. Ouderen die met hun (klein)kinderen naar de Dorpsstraat gaan: dat hoort er toch gewoon bij. Het is nu een knollenveld, waardoor die juist wegblijven." Dezelfde kritiek was er vorig jaar dus ook. Na een aangeboden petitie - die ruim 750 keer was ondertekend - en een belofte vanuit de gemeente om "ergens in de toekomst" een enquête houden over de locatie, blijft het maandenlang stil. Ilonka pakt de strijdbijl op en stuurt eind augustus vorig jaar een mailtje, waarna burgemeester Monique Bonsen een maand later aangeeft dat de enquête "ruim voor de volgende kermis uitgezet zal worden". Ook wil de gemeente een vergunning verlenen aan een initiatief "dat aan de wensen van zoveel mogelijk bewoners van Obdam voldoet".

Locatie in dorpsblad Er valt opnieuw een stilte. Ze besluit in december een herinnering te sturen. Een ambtenaar van de gemeente laat weten dat het plan om een enquête te houden nog steeds op tafel ligt. Volgens deze ambtenaar is hun stem "waardevol en bepalend voor de locatie". Wel plaatst hij er een kanttekening bij. "Tot die tijd is het aan de kermisexploitanten om in hun vergunningsaanvraag de locatie aan te geven waar zij de kermis willen organiseren. Ik weet dat een overgroot deel de voorkeur geeft aan het graslandje", zo valt te lezen in hun mailverkeer. Daarna hoort ze niks meer, totdat het dorpsblad op de deurmat valt. "Zo kwam ik erachter", blikt Ilonka terug. Het steekt haar vooral dat het besluit zonder inspraak is genomen. "Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Ook als ze de kermis niet meer in het centrum willen, om welke reden dan ook. Maar communiceer dat dan gewoon."

Het dorpsblad waar de locatie staat vermeld - Facebook

Enquête komt er alsnog Ze zit niet bij de pakken neer. Gisterochtend nog, als ze bij de gemeente om opheldering vraagt. "Ik vind het zo oneerlijk, ook naar de bewoners toe. Ze hebben het twee keer beloofd", zegt ze gisteren. Na inmenging van Ilonka komt de gemeente alsnog in touw. Ze wordt vandaag teruggebeld. "Superfijn dat we alsnog een stem krijgen. Ze gaan binnenkort een enquête houden, daarvoor hebben ze een extern bureau ingeschakeld. De vergunning is al verleend. Maar als blijkt dat een meerderheid vindt dat de kermis in het centrum moet blijven, dan stapt de gemeente naar de kermisexploitanten. Ze moeten dan opnieuw een vergunning aanvragen." Wat als een meerderheid tegen heeft gestemd? "Dan heb ik daar vrede mee. Maar dan is het wel op een eerlijke manier gegaan."

Reactie gemeente Koggenland: De gemeente Koggenland laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat de enquête klaar staat om verspreid te worden. Zodra de enquête online staat wordt dit gecommuniceerd via de website van de gemeente, social media en de plaatselijke krant. De gemeente neemt ook contact op met woonzorgcentrum de Hostenburgh om te zorgen dat de mening van deze mensen ook wordt meegenomen in de enquête. Het onderzoek is binnenkort te vinden op koggenlandspreekt.nl. Verder laat de gemeente weten dat de vergunning voor één jaar en niet voor drie jaar verleend is aan de kermisexploitanten. Koggenland wil eerst weten wat de wens van de inwoners is. Ook zegt de gemeente contact te hebben met de initiatiefnemer van de petitie en dat er eerder een positief gesprek is geweest.