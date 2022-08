Kermis Obdam dit weekend op een weiland en niet in het dorp: "Doodzonde"

De kermis in Obdam is dit weekend niet te vinden op de Dorpsstraat, zoals voor de coronacrisis. Maar opnieuw op een stuk braakliggend terrein buiten het dorp. Obdammers zijn teleurgesteld: "Zo'n kermis hoort op de Dorpsstraat."

In de Facebookgroep Obdam schuiven weinig inwoners hun mening onder stoelen of banken. "Beetje jammer dat het niet op de Dorpsstraat is. Dat is toch een stuk gezelliger", reageert Michael. "Kermis hoort in het dorp en niet op een weiland", aldus Petra.

"Kermis is een sociaal gebeuren waar jong en oud elkaar ontmoet en er is op dit moment geen enkele reden waarom dit niet zou kunnen!"

Afra laat in een reactie aan WEEFF/NH Nieuws weten: "Nu het op een grasland staat kunnen de ouderen en mensen met booster of rollator toch minder makkelijk een 'rondje kermis' doen. Kermis is een sociaal gebeuren waar jong en oud elkaar ontmoet en er is op dit moment geen enkele reden waarom dit niet zou kunnen!"

Ook zijn niet alle horecaondernemers niet even enthousiast. Ronald Kooij van Nelly's Bar zegt dat het hem voor zijn horecazaak niet zoveel uitmaakt, maar persoonlijk vindt hij het wel jammer. Mandy Smit van De Amethist zou het gezelliger vinden als het er bij is: "Het sfeertje is dan toch anders."

Dorpshuis De Brink pakt dit jaar flink uit, met een avond georganiseerd door jongeren en meerdere bands. Genoeg vertier dus, maar de voorzitter van het dorpshuis, Peter Homan, had graag de kermis weer in de Dorpsstraat gezien. "Ik liep vorige week over de kermis in Hoorn, waar het in de binnenstad georganiseerd wordt tussen de winkel en de kroegen, en dat is toch wel gezellig. Ik vind het een gemis hier."

Kermisexploitanten wel blij

De gemeente laat weten dat de organisatie van de kermis al begin dit jaar begon en dat toen nog totaal niet zeker was hoe de pandemie zou verlopen deze zomer. Daarom is voor het braakliggend stuk grond gekozen, waar de kermis sinds 2020 staat vanwege toenmalige restricties vanuit de veiligheidsregio. Een plek waar de kermisexploitanten na twee jaar ervaring, nog steeds positief over zijn.

En dat bevestigt ook kermisexploitant Johan Blokker uit Winkel, hij staat met zijn attracties dit weekend in Obdam. "We hebben onze eigen identiteit teruggekregen. We zijn nu geen verlengstuk van de horeca. En uit dat oogpunt, hebben we toch wel mooie locatie daar", vertelt Johan.