Treintje en gratis oliebol als 'goedmaker' voor verplaatste kermis Obdam

Er gaat een treintje rijden tussen het centrum van Obdam en de kermis en kinderen kunnen een gratis oliebol krijgen. Een tegemoetkoming voor Obdammers, die flink teleurgesteld zijn dat de kermis niet op de Dorpsstraat plaatsvindt. Burgemeester Monique Bonsen van Koggenland ging opnieuw met de kermisexploitanten erover in gesprek, wat resulteerde in deze verrassende extra attractie. "Ik moet er maar om lachen. Ze doen in ieder geval iets."

Gemeente Koggenland

Sinds 2020 moest de kermis noodgedwongen uitwijken naar een ruimer terrein door corona. Omdat de voorbereidingen al getroffen waren, was dat vorig jaar ook nog het geval. Maar niets liever willen de Obdammers hun kermis terug op de Dorpsstraat. Massaal (87 procent) maakten zij dat in april kenbaar via een enquête van de gemeente Koggenland. Dit kwam echter te laat: de afspraken met de attracties waren al gemaakt en het materiaal gereserveerd. Burgemeester Bonsen is daarom opnieuw met kermisexploitanten Arjan Blokker en Patrick Vonk in gesprek gegaan, om samen te kijken naar wat dit jaar wél mogelijk is. En dat resulteerde in een verrassende extra attractie voor Obdammers. Treintje en oliebol Tijdens de kermis (van zaterdag 19 tot en met dinsdag 22 augustus) gaat er een speciaal treintje rijden tussen het centrum en de Braken, het weiland waar de kermis gehouden wordt. Gratis voor jong en oud, en een ieder die slecht ter been is. "Zo krijgt de toch al prachtige kermis in Obdam, er een verbindende attractie bij", laat de gemeente weten. En er wordt de Obdammers ook nog een zoete goedmaker aangeboden. Basisschoolkinderen en bewoners van verzorgingshuis De Horstenburgh krijgen van de exploitanten en gemeente een tegoedbon voor een gratis oliebol.

De kermis in Obdam op een 'knollenveld' langs de Braken - Afra Dekker/Aangeleverd

"Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Ze hadden wel wat beter hun best kunnen doen", reageert inwoner Ilonka. Haar standpunt: "Kermis is een dorpsfeest. Dat doe je toch niet op een weiland?". Meerdere malen vroeg ze de gemeente om opheldering over het besluit waarna er een enquête zou komen over de locatiekeuze. Die kwam er, na maanden van radiostilte, uiteindelijk alsnog. Haar 85-jarige vader is al drie jaar niet over de kermis geweest. "Het is te ver en dat gaat gewoon niet met een rollator op dat knollenveld. Maar ik zal hem zeggen dat het treintje rijdt." Inmiddels heeft ze haar strijd wel losgelaten. "Een toezegging dat het volgend jaar in het centrum is, kunnen ze ook niet doen. De wereld staat in de fik, dus waar maken we ons druk om. Maar goed, ik moet er gewoon om lachen. Het is tenslotte een kinderkermis, en de kinderen hebben alles wat ze willen." Volgend jaar Voor de komende jaren blijft de gemeente met de exploitanten in gesprek. "Op die manier met alle partijen verbinding opzoeken, met elkaar samenwerken aan iets wat we allemaal belangrijk vinden, daar draag ik graag aan bij. [...] Voor dit jaar ben ik blij met creativiteit en het aanbod van de exploitanten om het treintje te laten rijden en hoop dat alle Obdammers dit jaar een mooie kermis vieren".

Burgemeester Monique Bonsen te midden van Arjan Blokker en Patrick Vonk - Gemeente Koggenland

