Onvrede in Obdam, ook na gratis oliebol: "Kerk, kroeg en kermis horen bij elkaar!"

Voor veel Obdammers blijft het onverteerbaar dat de kermisattracties dit weekend niet op de Dorpsstraat staan, maar op een braakliggend terrein langs de Braken. De gratis oliebol voor kinderen en ouderen én de aanwezigheid van een treintje dat kermisgangers vervoert, verandert weinig aan dat sentiment. "De ziel is uit de kermis."

Een gratis oliebol tijdens de kermis in Obdam - NH Media / Michiel Baas

Vanwege corona moest de kermis sinds 2020 noodgedwongen uitwijken naar een terrein met meer ruimte. Dit werd het terrein langs de Braken, een kleine kilometer van het centrum. Omdat de voorbereidingen al getroffen waren, was dat vorig jaar ook nog het geval. Er werd een petitie gestart om de kermis terug het dorp in te krijgen. Deze werd in korte tijd zo'n 800 keer ondertekend. In een door de gemeente gehouden enquête, bleek in april dat de voorkeur van heel veel Obdammers (87 procent) ligt bij een kermis op de Dorpsstraat. De uitkomst had echter geen effect op de locatie van de kermis van dit jaar. Afspraken met de exploitanten waren al gemaakt en de attracties al gereserveerd, moest de gemeente toegeven. Als tegemoetkoming worden kinderen en ouderen getrakteerd op een oliebol en rijdt er tijdens de kermisdagen een trein van het centrum naar het kermisterrein.

Maar die geste haalt de ontevredenheid niet weg. "We zijn gewoon misleid door de burgemeester", zegt Yvonne Boots, die zaterdag met man en kinderen een rondje over de kermis loopt. "Waarom laat je mensen een enquête invullen als er toch niets meer aan veranderd kan worden? Zeg gewoon eerlijk hoe het zit." Peter Feld zet net zijn fiets neer op het kermisterrein. Klaar voor een rondje met de familie. "De ziel is uit de kermis", zegt hij. "Kerk, kroeg en kermis horen bij elkaar. De heilige 3 K's. Ik kom hier nu alleen op zaterdag, even met ons kleinkind. Andere jaren dronk je een biertje in dorpshuis De Brink, ging je daarna een beetje gokken en schieten op de kermis en at je tussendoor nog een palinkie. Dat kan nu niet meer." Vertrouwen in lokale politiek Een lachertje, noemt hij de gehouden enquête. "Je vraagt aan mensen wat ze willen, maar eigenlijk is alles al bepaald. Zeg dan: er zijn al afspraken gemaakt, dus voor dit jaar doen we het op deze manier. Ik houd er niet van om voor de gek gehouden te worden. Dit gaat ten koste van het vertrouwen in de lokale politiek." Tekst gaat verder onder de foto.

Peter en Astrid Feld (rechts) op de kermis - NH Media / Michiel Baas

Jaylee (12) en haar 'bestie' Sara halen met het verkregen ticket een verse oliebol bij de gebakkraam van Bob en Joke Verwijk uit Purmerend. Sinds jaar en dag staan ze op de kermis in Obdam. De kermisexploitanten hebben een sterke voorkeur voor de huidige locatie, zo bevestigt Joke. "Op de Dorpsstraat is het allemaal best krap, hier hebben we veel meer ruimte. En in het dorp, dicht bij de horeca, heb je ook sneller te maken met vernielingen. En de verkeerssituatie is daar niet altijd veilig. Maar op welke locatie we volgend jaar staan, weet ik ook niet. We horen wel wat het wordt. Als we wel weer terug gaan naar het dorp, misschien kan er dan gekeken worden naar de inrichting van de kermis. Zodat het iets wordt ruimer wordt opgezet." Geen rollator mee Van het kermistreintje dat heen en weer rijdt, wordt vooralsnog vooral door jeugd gebruik gemaakt. Feld: "Er kan niet eens een rollator mee, dus hoe moeten ouderen hier komen? Het is een doekje voor het bloeden, meer niet." Zijn voorkeur voor volgend jaar laat zich raden. "Gewoon weer in het dorp. Zodat de heilige 3 K's weer bij elkaar horen."