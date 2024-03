Omwonenden Schiphol krijgen gelijk van rechtbank: "Niet voor niets geklaagd"

In 1990 begon Jan met de eerste vereniging om daar paal en perk aan te stellen. Hij ging de strijd aan op allerlei fronten; met de gemeente, met provincie, de bestuursrechter, maar: "Het leverde allemaal niks op", aldus Jan.

In 2019 besloot Jan met een groep omwonenden (later werd dit actiegroep RBV) het over een andere boeg te gooien. "Het is een inbreuk op mensenrechten, zoveel ernstig gehinderden, zoveel slaapgestoorden. Het gaat maar door en het gaat maar door." Jan kan het niet bevatten dat de uitspraak in het voordeel van de omwonenden is uitgevallen. "Het is een mega succes", zegt hij met een twinkeling in zijn ogen. "Ik zeg 'super', ik gebruik alle woorden die ik kan bedenken. Dit is waar je voor gaat."

'Lobby-oma' Winnie de Wit, Assendelft

De zelfbenoemde lobby-oma Winnie strijdt al jaren tegen Schiphol en doet dit allemaal voor haar kleinkinderen. Ze is na afloop van de uitspraak geëmotioneerd: "Het was een enorme rollercoaster. Je bent dertig jaar aan het vechten," vertelt ze.



Het team advocaten is enthousiast over de uitspraak, maar Winnie moet het nog even laten bezinken.