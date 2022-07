Bewonersgroep sleept 'lakse staat' voor rechter om geluidsoverlast en fijnstof Schiphol

Het hing al even in de lucht, maar is nu definitief: de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder (RBV) daagt de Staat voor de rechter omdat die onvoldoende zou doen om omwonenden te beschermen tegen nadelige effecten van luchtvaart op en rond Schiphol.

Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Dat laat de stichting weten in een persbericht. Al in juni vorig jaar liet het RBV weten een gang naar de rechter niet uit te sluiten. Zelfs toen het kabinet bevestigde dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol vanaf 2023 van 500.000 moet worden teruggebracht naar 440.000 hield het de optie van de juridische weg open om de overlast nog verder terug te dringen. In september stelde RBV toenmalig demissionair minister Barbara Visser een ultimatum. Als ze er niet binnen zes weken in zou slagen de vlieghinder drastisch te verminderen, zou de groep naar de rechter stappen, zo luidde het dreigement. Nu, ruim acht maanden na het verstrijken van de deadline, wordt die stap alsnog gezet. 'Dagelijks ernstige hinder' Volgens de stichting worden dagelijks 23.000 omwonenden in hun slaap gestoord door vlieglawaai. In totaal zouden 200.000 omwonenden 'dagelijks ernstig gehinderd' worden door de decibellen van overvliegende kisten. Geluidsoverlast leidt tot aandoeningen en leerstanden, betoogt RBV. Daarnaast lopen omwonenden grotere gezondheidsrisico's omdat ze relatief veel (ultra)fijnstof inademen. Door het aantal vluchten niet verder terug te dringen, schendt de Nederlandse staat (als grootaandeelhouder van Schiphol) 'het recht op bescherming van de persoonlijke leefomgeving van omwonenden.

Quote "Staat heeft tot op heden geen maatregelen getroffen om omwonenden [...] te beschermen RBV

Probleem is dat de overheid het economisch belang van Schiphols wereldwijde hubfunctie belangrijker vindt dan het welzijn van de omwonenden, aldus RBV. "De staat heeft tot op heden geen maatregelen getroffen die omwonenden effectief beschermen tegen vliegtuiglawaai. Ook wat betreft het terugdringen van de concentraties (ultra)fijnstof rond de luchthaven, zou de overheid 'laks' handelen. 'Weinig kans' Nadat RBV in september vorig jaar de minister een ultimatum had gesteld, sprak wethouder Jurgen Nobel van Haarlemmermeer de verwachting uit dat RBV weinig kans zou maken voor de rechter. Dat heeft volgens hem te maken met het feit dat door de WHO gebruikte bovengrens van 45 decibel om gezondheidsschade te voorkomen slechts een advies is. Nobel voorspelde destijds dat een eventuele rechtszaak de 'boel onnodig onder spanning zou zetten'.