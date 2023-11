Winnie blijft strijden tegen overlast Schiphol: "Voor de toekomst van mijn kleinkinderen"

Al zo'n 30 jaar strijdt Winnie de Wit (70) uit Assendelft tegen de vliegtuigoverlast van Schiphol. Eerst als moeder van twee kinderen en tegenwoordig voor haar kleinkinderen. "Ik wil dat ze een gezonde toekomst kunnen hebben", zegt Winnie die op ons verzoek een brief schreef aan de nieuwe regering.

Foto: Winnie de Wit met een protestbord tegen de overlast van Schiphol. - NH Nieuws

'Geachte nieuwe regering' Met de verkiezingen in aantocht publiceert NH iedere dag een verhaal van een Noord-Hollander die op ons verzoek een brief schreef aan de nieuwe regering. Wat hopen of verwachten inwoners uit verschillende hoeken van onze provincie van het nieuwe landsbestuur?

"'Schiphollen' betekent misleiden door manipulatie" Winnie de Wit

Winnie ziet met lede ogen aan dat Schiphol haar gang mag blijven gaan. "In de Van Dale staat zelfs een werkwoord: 'Schiphollen'. Dat betekent misleiden door manipulatie, leugens, het verdraaien van feiten, etc. Dat zegt eigenlijk al genoeg." Winnie verwijst naar de website vliegtuigherrie.nl waarop alle gegevens over het lawaai worden staan en worden bijgehouden. Winnie heeft een prachtige tuin, maar komt er niet graag vanwege het lawaai. Ook deze ochtend hoor je de vliegtuigen, die verscholen zijn achter de bewolking. "Dat zijn stijgende vliegtuigen en daar heb je weinig last van. Maar de dalers en het vrachtverkeer; dat is niet te doen. Het gaat ook 's avonds en in de vroege ochtend door. Ik kan er niet van slapen. En omdat ik geen oordopjes in kan, lig ik op mijn zij met een vinger in mijn oor." Volgens Winnie is de gemiddelde geluidsoverlast 73 decibel. Natuurlijk hebben Winnie en haar man overwogen om te verhuizen, maar de liefde voor het lintdorp Assendelft zorgde ervoor dat ze bleven. "Mijn moeder is wel verhuisd naar Heerhugowaard. Zij kan écht niet tegen vliegtuiglawaai. Zij is getraumatiseerd, omdat ze in de oorlog een toestel zag neerstorten."

Geachte nieuwe regering, Waar u zo spoedig mogelijk een einde aan zou moeten maken is 'de papieren werkelijkheid'. Op schier eindeloos veel dossier is - veelal via 'geitenpaadjes' - toegerekend naar een voor de industrie zo gunstig mogelijke situatie. Deze decennia lang volgehouden strategie heeft ervoor gezorgd dat Nederland nu op bijna alle mogelijke lijstjes - met betrekking tot de basis van een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur - helemaal naar de onderste regionen is afgedaald. En dan te bedenken dat we een toppositie bekleedden. Dat we zelfs qua kindveiligheid een zeer lage positie hebben - stemt mij, als oma van 4 kleinkinderen, helemaal zeer droevig. Ik ga op één van de geitenpaadjes, het 'Schiphollen', verder in. Bovengenoemde onrechtvaardige houding richting de Nederlandse burgers, betekent voor ons hier in Assendelft (gemeente Zaanstad) dat er met de komst van de mogelijk illegaal aangelegde Polderbaan - naast de reeds bestaande Zwanenburgbaan - een voortdurende aanslag op ons hart- en vaatstelsel wordt gepleegd, dat mensen er qua slaap heel slecht aan toe zijn. Velen zouden willen verhuizen als ze daar het geld voor hadden en wisten waarheen. Want deze vliegterreur (heb er echt lang over gedaan om het zo te benoemen, maar het IS gewoon misdadig) is voor velen niet meer te dragen. Op vliegherrie.nl - de enige onafhankelijke website om melding van vliegoverlast bij te maken - staan met enige regelmaat schrijnende verhalen van mensen (in de wijde omgeving van Schiphol), die schrijven louter in de dood nog rust te kunnen vinden. Heel erg onderschat is dit volksgezondheidsprobleem, dat via het zogenoemde 'Schiphollen' heeft kunnen ontstaan. 30 jaar veel herrie geeft speciaal voor ouderen extra grote kans op herseninfarcten en hartaanvallen- en die zie ik in mijn omgeving ook daadwerkelijk. Ben nu met tussenpozen meer dan 30 jaar betrokken bij dit zwarte, zware luchtvaartverhaal, en het is vanwege de geboorte van mijn oudste kleinkind Sara dat ik het weer heb moeten oppakken. Dat moeten komt vanuit mijn hart, dat niet tegen onrechtvaardigheid kan. Ook al hebben mijn echtgenoot en ik een uiterst zwaar jaar achter de rug, vanwege zijn slokdarmkanker; deze strijd bleef en blijft door mij gevoerd worden - ik kan het niet meer NIET doen. Dan wil je 's ochtends 'frisse' lucht de woonkamer inlaten voor hem - die tijdens zijn ziekte dag en nacht op de bank woont - en dan zie je in de app van de luchtzuiveraar, dat er weer matige of slechte lucht buiten is met veel fijnstof. Wat moet je dan? Dan blijven de ramen en deuren maar weer dicht... In onze mooi opgeknapte tuin kun je niet meer zitten vanwege de voortdurende herrie. Nu ben je zelfs tot de opgeschoonde lucht in je huis veroordeeld - je woont dus eigenlijk in een soort bunker. 40 jaar geleden - toen wij hierheen verhuisden - was Assendelft een wonderschoon lintdorp, nu is het verworden tot herriegoot nummer 1 van Nederland. Vliegtuigen in stereo vliegend en veel Dorpsstraat-auto lawaai daar nog eens bij. Met vriendelijk groet, Winnie de Wit

In de woonkamer heeft Winnie een luchtverontreiniger staan, omdat haar man herstellende is van een ernstige ziekte. "In de bijbehorende app kan ik zien hoe het met de luchtkwaliteit gesteld is. Alleen bij oosten- of noordenwind is de lucht buiten goed. Want dan komen er geen vliegtuigen laag over." Het recente nieuws dat Schiphol nu niet verder hoeft in te krimpen, sterkt Winnie alleen maar in haar strijd om door te gaan. "Ik doe het echt niet meer voor mijzelf, want het zal mijn tijd wel duren. Maar mijn kleindochter die - als er een vliegtuig laag overkomt - haar handjes op haar oren doet, verdient beter."