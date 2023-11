Omwonenden hekelen Schiphols winstbejag: 'Draait alleen om money, money, money'

Veel bewoners zijn moegestreden, zo blijkt uit de reacties. "Dat die groei er iedere keer weer komt, verbaast me niks", zegt omwonende Paul van Klaveren voor de camera van NH-verslaggever Thijs-Jan van Aalst. "Ik denk dat alleen de politiek hier verandering in kan brengen"

Het is vechten tegen de bierkaai, benadrukt een vrouw in de zaal, die net als ruim honderd anderen aanwezig is om haar stem te laten horen. "Er moet schoner gevlogen worden en met minder geluid, maar we krijgen het nooit voor elkaar dat die dingen de lucht uitkomen."

Frank Bouwmans denkt dat er pas verandering komt, als er financiële consequenties voor Schiphol aan de hinder worden verbonden. "Niet alleen maar praten, maar de bedrijfsvoering raken, dan gaat men naar je luisteren."

Schiphol en de Luchtverkeersleiding waren wel uitgenodigd, maar hebben verstek laten gaan.