Zwembad Het Baafje kan alleen open met heel veel vrijwilligers

De streefdatum voor de opening van het zwembad is dus 1 mei. Maar om ook echt open te kunnen gaan zijn heel veel vrijwilligers nodig. "Niet alleen tijdens het zwemseizoen, maar ook nu tijdens de voorbereidingen", stelt Eddy Bakker van Holland Sport. "Het is een must dat veel mensen opstaan om te komen helpen. We kunnen het niet alleen."

Vrienden van Het Baafje

Er zijn maar liefst 150 vrijwilligers nodig voor het zwembad. De Vrienden van Het Baafje, voorheen de actiegroep die zich inzetten voor het behoud van het bad, zijn geschrokken van wat er van hen verwacht wordt qua vrijwilligers. "We staan klaar om te helpen en bij te springen waar nodig, maar hadden wel een positiever beeld verwacht", vertelt Lotte Blesgraaf van de Vrienden van Het Baafje.

De taken die de vrijwilligers op zich moeten gaan nemen zijn erg uiteenlopend: van receptiewerkzaamheden tot schoonmaak. Het vinden van vrijwilligers is van levensbelang om voor het zwembad.

Volgende week vrijdag en zaterdag is een groot deel van deze mensen al hard nodig. "In dat weekend gaan we heel het zwembad schoonmaken en het groen om het bad aanpakken, zodat dat klaar is voor het seizoen", legt Blesgraaf uit.

150 vrijwilligers vinden wordt een flinke opgave. "Veel mensen willen graag een dagje meehelpen, maar het structureel vastleggen van vrijwilligers wordt een uitdaging. Het is natuurlijk zomervakantie dus veel mensen gaan ook weg, die gaten moeten worden opgevuld."