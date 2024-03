Actiegroep bezorgd over vleermuizen bij ziekenhuis Alkmaar: "Bijna geen meer te zien"

Bos heeft zelf een vleermuizendetector meegenomen naar de Hout en beweert dat hij heeft waargenomen dat er minder vleermuizen rondvliegen in het eerder donkerste deel van het park. "Het ziekenhuis straalt licht uit. Bijna geen vleermuis is nu nog te zien", verklaart hij.

Sietske Purmer van 'Noordwest Bouwt' meldt: "De lichthinder heeft onze aandacht en is meegenomen in het bouwplan." Zij weet niets over afspraken over lichtwering op de ramen of een andere kleur verlichting.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) heeft vorige maand nog een inspectie uitgevoerd op de nieuwbouwlocatie en heeft de verlichting goedgekeurd. Er is volgens het ziekenhuis geen reden om de bouwwerkzaamheden te onderbreken of te wijzigen. Ze baseren zich op de goedkeuring van zowel de gemeente Alkmaar als de ODNHN.