Aannemers tekenen bouwovereenkomst voor compleet nieuw ziekenhuis in Alkmaar

Dit is de eerste fase van het vernieuwbouwtraject waardoor er naar verwachting binnen zeventien jaar een compleet nieuw ziekenhuis zal staan. De sloop van het westelijk deel van het ziekenhuis werd in 2020 al gestart. Maar geen enkele aannemer durfde het destijds aan met het budget van NWZ aan de nieuwbouw te beginnen.

"Na jaren van planvorming gaan we de nieuwe acute as nu echt bouwen"

Het ziekenhuis versoberde de bouwplannen en paste vervolgens de ontwerpen aan. Zo werd bijvoorbeeld de geplande ondergrondse parkeergarage een stuk kleiner gemaakt. Pas in mei dit jaar wist het NWZ aannemers te strikken om met het project te kunnen starten.

Onzekerheden

Jurgen Sernee, lid van de raad van bestuur, zei na de ondertekening: "Na jaren van planvorming gaan we de nieuwe acute as nu echt bouwen. We zijn enorm trots op alle betrokkenen en de bouwpartijen die vandaag aan tafel zitten. Zeker in deze tijd, met onzekerheden in de wereld, zijn we tot een waardevolle samenwerking gekomen."