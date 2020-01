Ziekenhuis begonnen met bomenkap de Hout: "Mijn maag draait hier van om"

ALKMAAR - De Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) is vandaag begonnen met de kap van 35 bomen in het Alkmaarse stadspark de Hout. Vorige week donderdag heeft NWZ van de rechter groen licht gekregen om te beginnen met de kap van de bomen. Leden van actiegroep Red de Hout zien de kap met lede ogen aan. "Mijn maag draait hier van om", aldus Janet Westerhof van Red de Hout.

De Noordwest Ziekenhuisgroep kapt de bomen zodat de bouw van een nieuw ziekenhuis mogelijk kan worden gemaakt. Aangezien het broedseizoen voor de deur staat, is haast, volgens Rinske de Wit van NWZ, geboden. "Er komt hier in de toekomst een weg komt voor de ambulances naar de nieuwe spoedeisende hulp. Er zit niks anders op om de bomen weg te halen. We hebben een vergunning gekregen en daarom zijn we nu gestart."

Janet Westerhof van de actiegroep Red de Hout neemt foto's terwijl een grijpmachine de bomen weghaalt. Ze is teleurgesteld. "Ik wil voor ons nageslacht documenteren wat hier gebeurt. We hopen dat dit de laatste keer is dat er inbreuk wordt gemaakt op het stadspark."

Vleermuizen

Om er zeker van te zijn dat de bomen niet bewoond worden door vleermuizen zijn er mensen van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord aanwezig. "Er is gecontroleerd of er bomen zijn met holtes waar vleermuizen in kunnen zitten. En dat is niet het geval", aldus Rinske de Wit van NWZ.