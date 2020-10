Sloop Alkmaars ziekenhuis: "Begin van vernieuwbouwtraject van 17 jaar"

ALKMAAR - De sloop van het westelijk deel van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar is in volle gang. Door te slopen ontstaat er ruimte om nieuwbouw te plegen op het eigen terrein. Het is de eerste fase van het vernieuwbouwtraject, waardoor er over zeventien jaar een compleet nieuw ziekenhuis zal staan.

Bouwdirecteur Peter Geerlings van Noordwest Ziekenhuisgroep laat de werkzaamheden met trots zien. "De sloop is een bijzonder moment. Het is de start van fase 1. We gaan hierna nog zeventien jaar bouwen, slopen en weer bouwen. Een uitdagende klus omdat je ook in een hele kwetsbare omgeving aan het bouwen bent, en het ziekenhuis moet blijven functioneren."

Het totale vernieuwbouwproject beslaat in totaal drie fases. Die fasering zorgt er volgens het ziekenhuis voor dat er continue ingespeeld kan worden op het veranderende zorglandschap. Het nieuwe ziekenhuis wordt in oppervlakte kleiner dat het huidige gebouw.

De sloop voor fase 1 moet in december afgerond zijn. Dan moet ook bekend zijn wie de nieuwbouwklus gaat uitvoeren. Nog altijd is de aanbesteding niet afgerond , maar het ziekenhuis gaat een vervolg geven aan de aanbestedingsprocedure. Daarna zal duidelijk worden welke aannemer gaat uitvoeren.

Tijdlijn





Het hele nieuwbouwproject had nogal wat voeten in aarde. Toen het ziekenhuis in 2011 besloot om een compleet nieuw ziekenhuis aan de Westpoort in Heerhugowaard te bouwen, viel het college in Alkmaar, waarna Heerhugowaard en Alkmaar vijf jaar knokten om het ziekenhuis. Het werd een ware 'ziekenhuis-soap'.

De Waardse nieuwbouwplannen belandden in 2016 toch in de prullenbak. Het bleek financieel niet haalbaar, het ziekenhuis blijft toch in Alkmaar en gaat op de eigen locatie vernieuwbouwen. Alkmaar staat voor tientallen miljoenen garant, en staat toe dat stadspark de Alkmaarderhout gebruikt mag worden als bouwterrein.

Dit zorgt voor weerstand. Omwonenden en natuurliefhebbers uitten hun zorgen, onder meer over de parkeerdruk en de bomen en vleermuizen in het stadspark. Tot aan de Raad van State wordt er tevergeefs gevochten. In 2017 wordt het bestemmingsplan goedgekeurd.

Door alle bezwaarprocedures en protesten loopt het project vertraging op. De kap- en bouwvergunning werd uiteindelijk vorig jaar verleend. Om het verlies van groen zoveel mogelijk te beperken laat het ziekenhuis 19 bomen verplaatsen. 109 bomen gaan om, maar worden één op één gecompenseerd.