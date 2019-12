Eerste bomen geveld voor nieuwbouw Alkmaars ziekenhuis

ALKMAAR - Bij de Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de eerste bomen geveld voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis. Het gaat om 50 van de 109 bomen die gekapt zullen worden. Voor het NWZ een belangrijke stap in de bouw., maar voor actiegroep 'Red de Hout' een teleurstellend moment.

Er zijn volop bouwactiviteiten rondom het Alkmaarse ziekenhuis. Zo wordt rijksmonument Huize Westerlicht in oude luister hersteld. En nu de kap- en bouwvergunning voor de vernieuwbouw van NWZ is verleend, is de weg vrij om te starten.

Na een lang traject van bezwaren en protesten worden dan toch de eerste bomen gekapt, zodat er ruimte voor de bouw ontstaat op en rond het ziekenhuisterrein. "Het is een beetje dubbel. Helaas moeten de bomen om, maar tegelijkertijd zetten we ook stappen richting de nieuwbouw", zegt Sanne van Hoolwerff, woordvoerder van NWZ.