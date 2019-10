Plannen voor nieuw ziekenhuis Alkmaar gepresenteerd: "Je zou er bíjna willen logeren"

ALKMAAR - "Het wordt een ziekenhuis dat heel erg mooi in de omgeving past. Binnen is er met de patiënten, verpleegkundigen en doktoren heel erg gekeken naar toekomstbestendige zorg. Het wordt bovendien duurzaam, want we gaan geen gas gebruiken." Bestuurslid Jurgen Sernee van de Noordwest Ziekenhuisgroep is enthousiast over de plannen voor het nieuwe NWZ. Tijdens een informatiemarkt konden geïnteresseerden alvast een kijkje nemen.

Dat kon op de traditionele manier aan de hand van maquettes en bouwtekeningen. Maar ook met een virtual reality bril kon je alvast een digitaal kijkje nemen in het ziekenhuis. Met een druk op de knop sta je aan het ziekenhuisbed. "Fascinerend", vertelt een van de bezoekers lachend. "De kamertjes zien er heel mooi uit. Je zou er bíjna willen logeren."

Bomenkap

Toch is niet iedereen even enthousiast over de bouwplannen van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Voor de nieuwbouw moeten namelijk bomen van het naastgelegen park De Hout worden gekapt. Johan Bos van actiegroep Red de Hout strijdt al jaren om de kap van monumentale bomen tegen te gaan. Pleister op de wonde is dat er nu wel een stuk minder bomen om moeten dan oorspronkelijk was gepland. "Het is sowieso winst voor iedereen die gek is op De Hout. Maar wat mij verbaast is dat je volgens mij op je eigen terrein kan blijven als je zoveel minder hoeft te kappen."

De planning is dat de eerste fase van de vernieuwbouw in 2022 klaar is. De vraag is wel of het project geen vertraging oploopt nu veel grote bouwprojecten stil komen te liggen door het stikstofprobleem. "We zijn nu vergunningen aan het aanvragen. Er is veel onduidelijkheid. Ik heb wel goede hoop dat we snel duidelijkheid kunnen krijgen. Wat wij hier gaan bouwen heeft een heel belangrijke maatschappelijke functie. Ik ga ervan uit dat degene die hier over gaat, goed naar dat aspect kijkt."