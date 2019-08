Alkmaars ziekenhuis zet eerste stap in vernieuwbouwklus: Huize Westerlicht gerenoveerd

ALKMAAR - Het Noordwest-ziekenhuis in Alkmaar laat het voormalige bejaardenhuis Huize Westerlicht renoveren. Deze week is de aannemer begonnen bij het vervallen pand naast het hospitaal. In het Rijksmonument komen straks leslokalen en kantoren. Zo wordt er ruimte gemaakt voor de nieuwbouw.

Er is veel te doen over de bouwplannen van het Noordwest-ziekenhuis in Alkmaar. Op de huidige locatie in de Alkmaarderhout gaat het ziekenhuis 'vernieuwbouwen'. Omdat afdelingen moeten verhuizen om plaats te maken voor nieuwbouw, kan de verbouwing ook een grote 'verschuif-operatie' worden genoemd.

Behalve het ziekenhuisgebouw zijn ook de Cadettenschool en Huize Westerlicht eigendom van het ziekenhuis. Beide gebouwen zijn Rijksmonumenten. Zodra Westerlicht gerenoveerd is, zal het de NWZ Academy en kantoren onderdak bieden. Hierdoor valt er ruimte vrij in het ziekenhuisgebouw en kan, zodra alle vergunningen op orde zijn, begonnen worden met de nieuwbouw van de 'acute as', achter Westerlicht.

De voorgevel van Huize Westerlicht, dat inmiddels vijftien jaar leegstaat, zal worden hersteld in de oude glorie van 1932. Vooral de achterzijde van het gebouw vormt een uitdaging is voor architect Marc a Campo van DOK Architecten. Daar worden namelijk alle niet-originele aanbouwsels verwijderd, onder meer de westvleugel, en krijgt het gebouw ook aan de achterzijde een ingang met een tuin die bij het omliggende stadspark wordt getrokken.

Niet iedereen begroet de bouwplannen van het ziekenhuis met gejuich. De kap van ruim honderd bomen is voor stichting Red de Hout reden om bezwaar te maken tegen het bouwplan. Het ziekenhuis zegde toe alle bomen te vervangen. "Maar de kap van bomen en ontwrichting van het park, als ook de hele wetgeving rondom de stikstofregels, zijn reden om te blijven volharden in ons bezwaar", zegt Johan Bos van de stichting.

Ook maakt Bos zich zorgen over de vleermuizen, een beschermde diersoort, die mogelijk in Huize Westerlicht hun thuis hebben gevonden. Ze zouden volgens onderzoek vertrokken zijn, "maar er hebben recent ramen opengestaan, dus die dieren kunnen weer terug zijn."

De gemeente Alkmaar heeft begrip voor de zorgen en heeft de Omgevingsdienst gevraagd er nog een keer naar te kijken. Die dienst ziet sowieso toe op de mileueisen en -regels tijdens de renovatie van Westerlicht. Ook heeft het ziekenhuis een onafhankelijk ecoloog gevraagd Westerlicht nogmaals te onderzoeken op de aanwezigheid van vleermuizen. Dat gebeurt voordat er bouwactiviteiten zullen plaatsvinden.

De renovatie van Huize Westerlicht moet volgend jaar zomer klaar zijn.