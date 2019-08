Ziekenhuis Alkmaar vraagt vergunning aan voor kap van 111 bomen

ALKMAAR - De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft vergunningen aangevraagd voor de nieuwbouw van het hospitaal in Alkmaar. Het gaat om een vergunning voor de aanleg van het nieuwe ziekenhuisgebouw én om de kap van 111 bomen.

Noordwest gaat op de huidige locatie in de Alkmaarderhout gefaseerd een nieuw ziekenhuis neerzetten. Voor fase 1 van de bouw is nu bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. In de eerste fase gaat het om de nieuwbouw van de zogenoemde 'acute as', met operatiekamers, spoedeisende hulp, intensive care en complexe zorg.

De andere vergunningsaanvraag gaat over de kap van 111 bomen in de Alkmaarderhout: 35 bomen in Westerhout, twee bomen naast Huize Westerlicht en 74 bomen op het ziekenhuisterrein. Alle bomen worden een-op-een gecompenseerd, zo zegt het ziekenhuis.

Zo wordt een grote boom vervangen door eentje van hetzelfde formaat. 19 bomen hoeven niet gekapt te worden en kunnen worden herplaatst.

In de aanvraag voor de kapvergunning staat beschreven welke bomen moeten wijken. Beide vergunningen heeft het ziekenhuis nodig om te kunnen starten met de werkzaamheden. Als de vergunningen worden verleend, hebben de belanghebbenden zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Eind september is er een informatieavond over de bouwplannen.