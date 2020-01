Rechter: ziekenhuis mag bomen De Hout kappen, ondanks bezwaren natuurgroep

ALKMAAR - De Noordwest Ziekenhuisgroep mag bomen kappen in het Alkmaarse stadspark De Hout voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Dat heeft de rechter zojuist bepaald.

De actiegroep vreest dat de bomenkap ernstige gevolgen gaat hebben voor de verschillende vleermuissoorten die in het gebied leven. Ondanks die bezwaren denkt de rechter dat de kap van de bomen de verstoring van de dieren zodanig beperkt, dat er gebouwd kan worden.

De actiegroep Red de Hout had een kort geding aangespannen om de kap te voorkomen, maar zo'n 41 bomen gaan nu toch om. "Dit is het failliet van Alkmaar", aldus Johan Bos van Red de Hout.

Het ziekenhuis neemt een aantal maatregelen. Ze laat weten dat een aantal bomen nog ruim een jaar blijft staan, zodat 'de vleermuizen stapsgewijs kunnen wennen aan de veranderende omgeving'. Ook worden er vleermuiskasten opgehangen.

Vertraging voorkomen

Noordwest is blij met de uitspraak, want zo wordt een flinke vertraging van de bouw voorkomen. "Daardoor zijn geen extra investeringen op de huidige afdelingen in het ziekenhuis nodig en duurt de parkeeroverlast voor de omgeving minder lang."

Noordwest begint zo snel mogelijk met de verdere kapwerkzaamheden. Dat is waarschijnlijk maandag 27 januari, als de ecoloog heeft geconstateerd dat er geen vleermuizen in de te kappen bomen zitten.