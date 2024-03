Aalsmeer krijgt hagelnieuw zwembad, oude bad 'economisch total loss'

Houtrot, roest, vocht én betonrot: onderzoekers kwalificeren het gebouw van zwembad De Waterlelie als 'economisch total loss'. Doordat renovatie hoge risico's met zich meebrengt, raden de onderzoekers renovatie 'ten zeerste af'.

Maar dat er wat moet gebeuren, is duidelijk, aldus ESA-directeur Jules Broex. Zijn Aalsmeerse organisatie beheert het zwembad in opdracht van de gemeente. "We zijn een waterrijk dorp, dus je moet wel een volwaardig zwembad hebben", stelt hij.

Ook inwoners zijn hard toe aan een opwaardering van het bad, zo blijkt uit peiling van de gemeente. 14 procent van inwoners die niet meer komt, zou bij betere faciliteiten, andere openingstijden en lagere prijzen wel weer komen, blijkt uit dit onderzoek onder 785 respondenten.

Nieuwbouwscenario's

Maar hoe dit nieuwe zwembad er uit moet komen te zien, is nog de grote vraag. Om dit te onderzoeken zijn er drie nieuwbouwscenario's uitgewerkt. De focus ligt in het ene scenario op instructiezwemmen en in het andere op recreatiezwemmen. Het laatste scenario is een tussenvariant.

