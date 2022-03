Zwembad Uithoorn kopje onder 'door corona en hoge gasprijs', ouders bezorgd over zwemles

De aangekondigde sluiting van zwembad De Otter in Uithoorn leidt tot onrust en zorgen onder ouders van kinderen die er zwemlessen volgen. Ze vragen zich onder meer af of ze gecompenseerd worden, en waar en wanneer hun kinderen hun zwemlessen kunnen voortzetten. "De wachtlijsten zijn al zo lang."

Zwembad de Otter in Uithoorn kondigt sluiting aan - Gemeente Uithoorn

Eigenaar en beheerder Remko Smit kondigde gisteren op de website en Facebook-pagina van De Otter aan dat het zwembad na 22 jaar de deuren zal sluiten. Spelbrekers zijn de coronamaatregelen en de torenhoge gasprijs, schrijft hij. "Met pijn in het hart delen we mede dat we zondag 8 mei voor het laatst open zijn." Omdat de gasprijs mede door de oorlog in Oekraïne de laatste is geëxplodeerd, draait het zwembad verlies. "Maar dat was daarvoor eigenlijk ook al zo", zegt Smit, verwijzend naar de coronacrisis. Tijdens lockdowns was het zwembad gesloten, buiten de lockdowns golden er strenge maatregelen. Sauna En zelfs voor de coronacrisis kon het bad het hoofd zelfstandig eigenlijk niet boven water houden. Dat het alsnog 22 jaar open is geweest, is vooral te danken aan het succes van de naastgelegen sauna, vertelt Smit. Die sauna valt net als het zwembad onder zijn bedrijf Aqua Uithoorn BV. Het zwembad wordt tegenwoordig vooral gebruikt voor instructie- en leszwemmen, en nauwelijks voor recreatief zwemmen. "Het water moet rond de dertig graden zijn", vertelt Smit over de energiebehoefte van het bad. "En de lucht erboven dus ook, anders gaat het dampen."

Quote "Daar zijn we heel blij mee, want zij zijn na de sluiting ook hun baan kwijt" Remko Smit, zwembadbeheerder

De verwarming een paar graadjes lager of de kosten doorberekenen aan de ouders: als 'echte zwembadman' heeft hij alle scenario's bekeken en is tot de conclusie gekomen dat sluiting de enige optie is. "We zijn een gewoon bedrijf, we krijgen geen subsidie", benadrukt hij.

Dat de huidige gasprijs hoog is, zal vrijwel niemand betwisten. Dat het zwembad om die reden de deuren sluit, mogelijk wel. In de Nieuwe Meerbode van 12 januari 2022 wordt namelijk melding gemaakt van een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning die op de locatie van De Otter woningbouw mogelijk moet maken.

De sluiting heeft vooral gevolgen voor de kinderen die er zwemlessen volgen. "Dat zijn er ongeveer zevenhonderd", vertelt Smit. En dat levert een logistieke uitdaging op, want een deel van de examens voor het A- of B- of C-diploma staat na de aangekondigde sluitingsdatum in de zwembad-agenda. "We hebben extra momenten ingeroosterd", legt Smit uit hoe hij wil proberen zoveel mogelijk kinderen op niveau te laten afzwemmen. Daarvoor heeft hij ook instructeurs bereid gevonden extra uren te werken. "Daar zijn we heel blij mee, want zij zijn na de sluiting ook hun baan kwijt."

Quote "Over 14 lessen afzwemmen? Dat vinden we als ouders niet verantwoord" Jacqueline, dochter (5) volgt zwemles

Ouders kunnen deze week met de zweminstructeur van hun kind een plan van aanpak maken, zo valt te lezen op de site. Verder raadt het zwembad ouders aan om tot het examen er rekening mee te houden dat lessen langer duren dan gebruikelijk. Zorgen en vragen Desondanks zitten veel ouders nog met zorgen en vragen. Onder hen is Jacqueline. Haar 5-jarige dochter volgt zwemles in het bad, maar is volgens haar nog lang niet toe aan het examen voor haar A-diploma. "Ze zwemt nog met een band", vertelt Jacqueline. In de ambitie van het zwembad om zoveel mogelijk kinderen - inclusief haar dochter - nog voor de sluiting te laten afzwemmen, ziet Jacqueline niets. "Dat zijn nog zeven weken, met twee lessen per week zijn dat nog veertien lessen", rekent ze voor. "En dan kan ze afzwemmen? Dat vinden we als ouders niet verantwoord." Bovendien heeft Jacqueline een pakket voor het A- en B-diploma gekocht, maar kan haar dochter bij de Otter hooguit nog haar A-diploma halen. "Hoe gaan ze dat compenseren?", vraagt ze zich hardop af. Een andere moeder laat op Facebook weten dat ze 'net 940 euro heeft betaald voor een pakket met A-, B- én C-diploma'.

Quote "We leven hier met veel water in de buurt" Esther, dochter volgt zwemles

Over de zwemlessen is Jacqueline tevreden, maar ze stoort zich eraan dat het zwembad haar niet persoonlijk op de hoogte heeft gebracht van de sluiting. Een mailtje was wat haar betreft genoeg geweest. "Als het goed is hebben ze die gegevens, nu komt het rauw op ons dak. Je bent klant, toch?" Ze was zelfs bereid geweest extra te betalen om de energierekening van het zwembad te drukken, vertelt ze. "We leven hier met veel water in de buurt", benadrukt ze het belang van laagdrempelige zwemlessen. "Help, de zomer komt eraan!" Haar dochter kan na de sluiting waarschijnlijk bij zwembad de Waterlelie in Aalsmeer terecht, vertelt ze. "Voor ons is dat te doen, maar dat zal voor sommige kinderen anders zijn. " Wachtlijst Ook Esther uit Uithoorn denkt dat het veel te ambitieus is om haar dochter al voor 8 mei te laten afzwemmen. "Ze is vier maanden geleden begonnen, en er staat ongeveer een jaar voor het A-diploma." Ze hoopt dat haar dochter snel verder kan bij de Waterlelie, maar vreest dat ze net als bij de Otter op een lange wachtlijst terechtkomt. "En kinderen vallen terug als ze een tijdje niet zwemmen." Ze vindt daarom dat de gemeente het zwembad in ieder geval tijdelijk overeind zou moeten houden met subisidie. "Voor alle kinderen die nu les krijgen en kinderen die op de wachtlijst staan." Beroep op gemeente Esther is niet de enige die een beroep doet op de gemeente. Onder het Facebook-bericht over de sluiting zinspelen veel ouders op gemeentelijke subsidie. "Hopelijk kan de gemeente nog iets betekenen. Zwemles blijft superbelangrijk voor kinderen", schrijft een vrouw. Een ander roept de gemeente direct op tot actie: "Beste gemeente Uithoorn, doe hier iets aan." De gemeente laat in een persbericht weten dat het niets kan betekenen. "De gemeente begrijpt de roep vanuit de inwoners voor een zwemlesvoorziening in Uithoorn, maar benadrukte dat het hier om het besluit van een particulier ondernemer gaat. Mogelijkheden om het zwembad open te houden met een subsidieregeling zijn er niet."