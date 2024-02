Zwemschool met 400 kinderen op straat door prijsverhoging nieuwe sportschooleigenaar

De Amstelveense zwemclub ABC raakt haar onderkomen aan de Escapade kwijt, omdat de nieuwe eigenaar van het sportcomplex de prijzen die ouders voor zwemlessen moeten betalen drastisch wil verhogen. ABC gaat hier niet mee akkoord en dus moeten zij de 400 kinderen vanaf 1 maart maar op het droge leren zwemmen.

In Amstelveen is namelijk een tekort aan zwemwater, dus ABC kan niet zomaar ergens anders terecht. De zwemclub maakte tien jaar gebruik van het zwembad aan de Escapade, maar toen niet Health City maar Special Sports de huurder van het pand en eigenaar van de sportfaciliteiten werd, moesten nieuwe afspraken worden gemaakt. Eigenaar Salah kreeg vervolgens een 'onredelijk' voorstel van de nieuwe exploitant. "Ouders moesten bovenop de kosten voor zwemlessen ook nog een lidmaatschap bij Special Sports voor kind én ouder afsluiten. Dan worden de lessen voor de meeste ouders onbetaalbaar", vertelt hij aan NH. Twee keer zo duur Een mailwisseling tussen Salah en clubmanager Suzanne van Houwelingen in handen van NH ondersteunt zijn verhaal. NH heeft meerdere malen geprobeerd om met Special Sports in contact te komen over de nieuwe tarieven, maar krijgt geen gehoor. Van Houwelingen zou Salah hebben verteld dat een lidmaatschap voor volwassenen ongeveer 100 euro per vier weken kost en voor kinderen 40 euro. Fractielid van de lokale SP Nora Fakirni maakt zich hard voor de zaak en kreeg Van Houweling eerder wel te pakken. "Mij werd toen verteld dat een lidmaatschap voor kind en volwassenen 175 euro per vier weken gaat kosten. Daar komen dan dus nog de kosten van de zwemles bovenop."

"Er is hier overal water. Bij ons voor de deur loopt een gracht" Moeder Assia

Dat zou er op neerkomen dat ouders meer dan het dubbele moeten gaan betalen en dat ziet Salah niet zitten. Special Sports zou nu van plan zijn om de zwemlessen zelf te gaan verzorgen. "Voor ons is dat niet haalbaar", vertelt Assia. Haar 5-jarige dochter is bezig voor haar A-diploma en haar 4-jarige kan ook bijna beginnen. De Amsterdamse moest vanwege de lange wachtlijsten in de hoofdstad al uitwijken naar Amstelveen. Ze was toen blij dat ze ergens tussenkwam, maar houdt nu haar hart vast. "Het doet me wel wat, want ik vind het heel belangrijk dat ze leren zwemmen. Er is hier overal water. Bij ons voor de deur loopt een gracht." Ook vader Xavier vreest voor de veiligheid van zijn 7-jarige zoontje Fabian. De jongen volgde eerst zwemlessen bij gemeentebad De Meerkamp, maar ging daar maar niet vooruit.

