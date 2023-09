Amstelveen wil zweminstructeurs lokken met bonus: 'Iedereen moet diploma kunnen halen'

Om de ellenlange wachtlijst voor zwemles in Amstelveen weg te werken, wil de gemeente Amstelveen vol inzetten op het aantrekken van meer instructeurs. Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan, want niet alleen in Amstelland, maar door het hele land is een tekort aan instructeurs. Het college wil instructeurs die voor Amstelveens zwemwater kiezen een bonus geven.

Om de wachtlijst volledig weg te werken, zijn er meer instructeurs nodig. Maar net als in Amstelveen is er ook op veel andere plekken in het land een schreeuwend tekort. Het college overweegt daarom instructeurs die voor Amstelveen kiezen te belonen met een bonus bovenop hun salaris. Dit moet nog in de gemeenteraad worden besproken.

Maar het gaat dus niet alleen om een gebrek aan zwemwater, maar ook om een tekort aan zwemleraren zorgt voor lange wachtlijsten. Inmiddels is er al een handvol extra instructeurs aangetrokken, waardoor in september en oktober 170 kinderen met hun zwemlessen kunnen beginnen.

Om de wachttijd te verkorten, bouwt de gemeente een nieuw zwembad. Dat moet in 2025 klaar zijn. Wethouder Herbert Raat (sport, red) vindt dit te lang duren en pleit ervoor 'zwemveiligheid voorop' te stellen. "We kunnen niet wachten tot het nieuwe zwembad klaar is", benadrukt hij. "Alle kinderen in Amstelveen moeten een zwemdiploma kunnen halen."

Behalve op het werven van bestaande instructeurs, mikt Amstelveen op het opleiden van nieuwe krachten. In totaal beginnen acht mensen in oktober aan een interne opleiding bij zwembad De Meerkamp. Daarmee kunnen begin volgend jaar tussen de 250 en 320 kinderen aan hun zwemles beginnen.

Toch is ze blij met de maatregelen. "Mijn dochter kan niet wachten om te beginnen met zwemmen, net als al haar vriendinnetjes", vertelt Naima. "Dus laten we hopen dat het ze lukt en het echt effect gaat hebben."

Naima hoopt dat de kinderen die versneld afzwemmen het zwemmen wel voldoende onder de knie hebben. "Ik heb een kindje in de buurt die binnen zes maanden en een zomerstop al mag afzwemmen. Hoe kan dat als iemand anders al bijna anderhalf jaar doet over een A-diploma?", vraagt ze zich hardop af.

Verder is er goed nieuws voor de 400 leden van Zwemclub ABC, die zwemles geeft aan volwassenen (net name uit kwetsbare groepen) en kinderen. "We hebben gestreden de afgelopen maanden", vertelt Jalti van Zwemclub ABC.

Door de sluiting van Health City dreigde Zwemclub ABC vanaf september zonder zwemwater te zitten. De gemeente schoot daarom de zwemclub te hulp om naar een oplossing te zoeken.

Voorlopig kan de zwemclub toch nog in dit zwembad les blijven geven, doordat de eigenaar van het gebouw de huur met in ieder geval vier maanden verlengd heeft. Ook daarna is het goed mogelijk dat de zwemclub hier mag blijven. "Een vaste toezegging hebben we nog niet, maar als de nieuwe huurder bekend is, gaan we in gesprek."

Held

De zwemclub heeft er vertrouwen in dat ze door kunnen gaan. "De gemeente gaat er alles aan doen zodat we door kunnen gaan", vertelt Jalti. "We zouden echt gaan sluiten, maar door toedoen van de wethouder kunnen we nu ook door. Ik vind hem een held eigenlijk."