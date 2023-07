Amstelveense zwemclub vanaf september dakloos: einde zwemles dreigt voor 400 kinderen

Het tekort aan zwemwater in Amstelveen is een bekend en groot probleem. Zwemclub ABC is er dan ook niet in geslaagd om een nieuwe locatie te vinden en heeft gemeente Amstelveen om hulp gevraagd.

Slecht nieuws voor de kinderen die zwemles krijgen van Zwemclub ABC: sportschool HealthCity gaat eind augustus het sportcomplex verlaten. Daardoor moet de zwemclub een andere locatie vinden, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

"We willen dat ieder kind in Amstelveen een zwemdiploma haalt"

Geen zwemwater betekent geen zwemles, en dat is iets wat de gemeente absoluut wil voorkomen. "Er ontstaat een onwenselijke situatie als 400 kinderen moeten stoppen met de zwemlessen", meldt de gemeente. "We willen dat ieder kind in Amstelveen een zwemdiploma haalt."

Wachtlijsten

Als er geen nieuwe locatie gevonden gaat worden, zal dit een grote impact hebben op de wachtlijsten in Amstelveen. Bij zwembad de Meerkamp is de wachttijd voor een A-diploma op dit moment al minimaal 12 maanden. Naast de Meerkamp zelf zijn er nog vier zwemclubs die ook ABC-zwemlessen aanbieden in het bad. Zij hebben eigen wachtlijsten.

De gemeente heeft de afgelopen maanden de wachtlijst van Meerkamp met succes kunnen verkorten. In april stonden er 861 kinderen op de wachtlijst voor het A-diploma bij zwembad De Meerkamp in Amstelveen. Dat aantal is gedaald tot 671 kinderen.