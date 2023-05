Geld als water: extra zwembad kost Amstelveen miljoenen meer door inflatie en missers

Een extra bad in het Amstelveense zwembad De Meerkamp gaat de gemeente miljoenen extra kosten. In totaal heeft het college 4,5 miljoen extra nodig om het bad aan te leggen. Het grootste deel van die meerkosten was vanwege de inflatie onvermijdelijk, maar een deel had kunnen worden voorkomen met een nauwkeuriger bouwontwerp.

Amstelveens zwembad De Meerkamp - Google Streetview

Dat heeft de gemeente vandaag bekendgemaakt. In het bouwontwerp is onvoldoende rekening gehouden met de modernste standaarden op het gebied van verduurzaming. Ook zullen enkele verouderde installaties moeten worden vervangen, waarvoor de kosten niet op voorhand waren ingecalculeerd. Met de 4,5 miljoen euro extra komen de totale kosten van het bad, inclusief het gebouw, op 16,5 miljoen euro. Het college vraagt de raad in te stemmen met de meerkosten, 'want prioriteit is de zwemveiligheid van de kinderen'. Zwemvaardigheid onder druk Net als in veel andere regio's staat ook in Amstelland de zwemveiligheid en zwemvaardigheid van de jeugd onder druk. Nadat zwembad De Otter in Uithoorn medio vorig jaar de deuren had gesloten en de Amstelveense vereniging De Futen was gestopt met abc-zwemmen, liepen de wachttijden voor zwemlessen vorig jaar alleen maar verder op.