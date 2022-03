Zwemveiligheid in geding door sluiting De Otter en lange wachtlijsten andere baden

De zwemveiligheid en zwemvaardigheid van honderden kinderen in Amstelland dreigt in gevaar te komen. Dat heeft te maken met de aanstaande sluiting van zwembad De Otter in Uithoorn, waar zo'n zevenhonderd kinderen zwemles krijgen. Makkelijk overstappen naar een ander zwembad in de regio is er niet bij, ervaren ouders. "We kampen met een capaciteitsprobleem."

Kind in zwembad - AdobeStock/Tropical Studio

Sinds afgelopen week bekend werd dat zwembad De Otter in Uithoorn op 8 mei definitief de deuren sluit, staat de telefoon bij andere zwembaden in de regio roodgloeiend. Ouders krijgen massaal te horen dat er lange wachtlijsten zijn, en maken zich zorgen over de zwemveiligheid van hun kinderen. "Collega's worden sinds maandag overspoeld met telefoontjes van ouders uit Uithoorn", zegt Menno Valk van zwembad De Meerkamp in Amstelveen tegen NH Nieuws. Ook op de website ziet hij 'verhoogde activiteit' van ouders die hun kinderen inschrijven. Zo'n 700 kinderen volgen zwemles in de Otter, vertelde eigenaar en beheerder Remko Smit eerder deze week aan NH Nieuws. Dat al die kinderen na de sluiting van de Otter bij de Meerkamp terechtkunnen, is uitgesloten, zegt zijn Amstelveense collega Valk.

"We hebben hier 1.400 kinderen die zwemles volgen, en nog eens 600 kinderen op de wachtlijst staan. We zouden willen zeggen dat als ze hier willen zwemmen, ze hier moeten kunnen zwemmen, maar we kampen met een capaciteitsprobleem." Ondanks de lange wachtlijst ziet Valk wel mogelijkheden om gevorderde zwemmertjes van De Otter over te nemen. Om hun niveau vast te stellen, worden die kinderen uitgenodigd om een keer voor te zwemmen. "Instructeurs kunnen dan bepalen of ze kunnen zwemmen", aldus Valk. Veiligheid Ouders maken zich ondanks de intentie van de baden om zoveel mogelijk kinderen over te nemen, wel zorgen. "Als ze een tijdje niet zwemmen, verleren ze het", verwees een moeder eerder deze week tegenover NH Nieuws naar de lange wachtlijsten. Een andere moeder was vooral bang dat haar dochter een spoedcursus zou krijgen, en gedwongen zou worden af te zwemmen terwijl ze daar nog helemaal niet aan toe is.

Quote "Als kinderen afzwemmen moeten ze zwemvaardig zijn, en moet het zwemveilig zijn" Menno Valk, zwembad De Meerkamp in Amstelveen

"Je moet er bij zwemles voor waken dat het geforceerd gebeurt", zegt beheerder Valk. "Als kinderen afzwemmen moeten ze zwemvaardig zijn, en moet het zwemveilig zijn." Beheerder en eigenaar van de Otter Remko Smit is het daarmee eens, vertelt hij tegen NH Nieuws. Kinderen die er nog niet aan toe zijn, zullen niet in allerijl worden klaargestoomd om voor de geplande sluitingsdatum af te zwemmen. "Veiligheid is geen issue", garandeert hij. De Waterlelie in Aalsmeer Een deel van de ouders wijkt liever uit naar de Waterlelie in Aalsmeer. Toch is het nog maar de vraag of ze daar wel terechtkunnen, want ook dat zwembad heeft een flinke wachtlijst. "Er zwemmen hier rond de 1.000 kinderen", vertelt Martin van Maastrigt van zwembad De Waterlelie. "En er staan ruim 400 kinderen op de wachtlijst."

Zwembad de Otter in Uithoorn kondigt sluiting aan - Gemeente Uithoorn