Wéér minder zwemles in de regio: hier kun je nog wel een A-, B- of C-diploma halen

Het wordt voor kinderen uit de regio steeds moeilijker om dicht bij huis hun zwemdiploma's te halen. Eerder dit jaar sloot zwembad De Otter in Uithoorn, en nu stopt ook de Amstelveense futen met abc-zwemmen. Ondertussen worden de wachtlijsten bij de overgebleven scholen langer en langer. NH Nieuws zocht uit hoe het is gesteld met de zwemlesvoorzieningen in de regio.

De in 1939 opgerichte zwemvereniging de Futen kondigde afgelopen dinsdag aan per 2 juli te stoppen met abc-zwemlessen, bevestigt de woordvoerder van het Amstelveense zwembad De Meerkamp, waar de vereniging is gevestigd. De reden voor het besluit is een gebrek aan zweminstructeurs. In een e-mail aan ouders schrijft de vereniging dat ze goed begrijpen dat ze 'u en uw kinderen met een probleem opzadelen omdat er een groot tekort aan zwemles is in de regio'. Niet de eerste sluiting De Futen is niet de eerste partij in de branche die dit jaar de handdoek in de ring gooit. Afgelopen maart kondigde Zwembad de Otter aan op 8 mei de deuren voorgoed sluiten. Voor het Uithoornse zwembad waren de coronacrisis en de gasprijzen de genadeklap. Tekst gaat verder onder foto.

Zwembad de Otter in Uithoorn kondigt sluiting aan - Gemeente Uithoorn

Na de aankondiging van de sluiting van De Otter gingen ouders massaal op zoek naar alternatieven, waardoor de wachtlijsten bij andere zwemscholen in de regio explosief groeiden. Ouders waren bovendien bang dat de zwemontwikkeling van hun kinderen achteruit zou gaan terwijl ze op de wachtlijst stonden. Overige zwemles mogelijkheden Ook de ouders van kinderen die les krijgen bij de Futen moeten op zoek naar een andere zwemverenging. Daar zijn er in de regio zes van (zie kaart hieronder). Daarvan zijn er drie gevestigd in het Amstelveense zwembad de Meerkamp. Dat zijn zwemvereniging De Snippen, zwemvereniging Amstelland en de Meerkamp zelf. In Aalsmeer kun je je zwemdiploma halen bij zwembad de Waterlelie. Twee baden - het Oosterbad in Aalsmeer en het Amstelbad in Ouderkerk - bieden alleen lessen aan in de zomer. Artikel gaat door onder de kaart.

Toch moeten ouders bij al die zwembaden rekening houden met forse wachtlijsten. Bij de Meerkamp en de Waterlelie moeten kinderen minimaal een jaar wachten, bij zwemvereniging Amstelland is dit zelfs anderhalf jaar. “De wachttijden zullen stijgen", zegt directeur van de Meerkamp Heleen van Ketwich Verschuur. "Wij vermoeden dat op korte termijn onze wachtlijst een half jaar langer zal worden."

Quote "Het is doodzonde als de kinderen die les volgden bij de Futen nu moeten stoppen" Heleen van KetwicH Verschuur, directeur de meerkamp

Maar Ketwich Verschuur heeft goed nieuws voor de gedupeerde kinderen van de Futen. Zij krijgen namelijk voorrang op de wachtlijst van de Meerkamp: "Het is doodzonde als de kinderen die les volgden bij de Futen nu moeten stoppen. Als ze nu anderhalf jaar op een wachtlijst moeten staan, kan je daarna weer helemaal opnieuw beginnen", bevestigt ze de theorie dat stilstand achteruitgang is. Badwater De lange wachtlijsten in de regio zouden volgens Ketwich Verschuur vooral te wijten zijn aan een gebrek aan badwater. "Een kind kan pas lessen na school, en niet na zeven uur ‘s avonds. Tussen drie uur ‘s middags en zeven uur 's avonds zit het zwembad propvol. Door het gebrek aan water kunnen alle verenigingen niet tegelijkertijd lessen aanbieden." Ketwich Verschuur vertelt dat de Meerkamp voldoende instructeurs heeft. "Zwemvereniging de Futen bestaat alleen maar uit vrijwilligers. Daardoor is het moeilijk voor hen om instructeurs te vinden." Volgens de directeur kan de Meerkamp met haar huidige instructeurs de kinderen van de Futen niet gelijk opvangen, maar de directeur hoopt snel nieuwe instructeurs te vinden. 25-meter bad De oplossing op lange termijn is volgens de directeur het 25-meter bad dat de Meerkamp erbij gaat krijgen. Ze vindt het wel problematisch dat het nieuwe bad pas in het tweede of derde kwartaal van 2024 gerealiseerd kan worden. Ketwich Verschuur hoopt in samenwerking met de gemeente het proces te kunnen versnellen.

Quote "Het college zet in op versnelling van extra zwemwater, maar is hierin afhankelijk van andere partijen" Gemeente amstelveen