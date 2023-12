Renoveren of nieuwbouw? Gedateerd Aalsmeers zwembad vraagt inwoners om advies

Wie heeft er geen les gehad? Het Aalsmeerse zwembad de Waterlelie doet volgend jaar een halve eeuw dienst als decor voor recreatief, diploma- en schoolzwemmen, maar heeft zijn langste tijd gehad. Onderzoek moet uitwijzen wat het beste idee is: renoveren of herbouwen? Aalsmeerders mogen hun zegje doen.

Dat bevestigt ESA-directeur Jules Broex tegenover NH. "We zijn een waterrijk dorp, dus je moet wel een volwaardig zwembad hebben." ESA is een Aalsmeerse organisatie die sportaccommodaties beheert. In dit geval in opdracht van de gemeente, de eigenaar van het zwembad.

Het zwembad is volgens Broex 'absoluut gedateerd' en minimaal aan een upgrade toe. "Zodat het weer vijftig jaar meekan. Het functioneert, maar het is minimaal. We hebben wel een glijbaan, maar verder een beperkte recreatieve functie en geen innovatieve zaken."

Zwembadvloer

Bij die innovatieve zaken denkt Broex aan een zwembadvloer die door het hele zwembad verstelbaar is. Daarmee maak je veel meer zwemwater geschikt voor diplomazwemmen. Dat zwemwater is hard nodig in de regio Amstelland, zo bleek de afgelopen jaren.

"De sluiting van het zwembad in Uithoorn heeft ook bij ons voor druk op de wachtlijsten gezorgd", vertelt hij. Hij verwijst hiermee naar het einde van zwembad De Otter. "Bij ons sta je ook lang op de wachtlijst." Dat komt volgens hem niet alleen door het gebrek aan zwemwater, maar ook door gebrek aan instructeurs.