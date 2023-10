Ian, David en Samira moeten Amstelveens zwembad aan meer instructeurs helpen

Zweminstructeurs Ian, David en Samira van het Amstelveense zwembad De Meerkamp zijn de gezichten van een wervingscampagne waarmee het bad snel nieuwe krachten hoopt aan te trekken. Die zijn - mede door de uitbreiding van het bad in 2025 - hard nodig. Helaas zijn ze niet makkelijk te vinden: zoals vrijwel overal is er een groot gebrek aan instructeurs.

Niet alleen is er een gebrek aan instructeurs, ook zijn er minder zwembaden waar zwemles kan worden gegeven. Zo sloot de afgelopen jaren een bad in Uithoorn de deuren en stopte een vereniging met abc-zwemmen . Daardoor groeiden niet alleen de wachtlijsten, maar ook de zorgen over de zwemvaardigheid en -veiligheid van kinderen in de regio.

Drijvende kracht achter de campagne is AmstelveenSport. "De wachtlijsten voor kinderen lopen steeds hoger op en dit moeten we oplossen", vertelt directeur Heleen Ketwich Verschuur aan NH.

Er komt in ieder geval meer ruimte waar zwemles wordt gegeven, maar dat gaat nog even duren. "We krijgen er in 2025 een extra bad erbij", vertelt Ketwich Verschuur. "Daarom moeten we nu wat actiever worden in het zoeken naar nieuwe mensen."

Dat extra bad gaat - zo bleek in het voorjaar - ruim 16 miljoen euro kosten. 'Een serieus bedrag', erkende wethouder Raat destijds, maar hij vindt het onverantwoord om de uitbreiding van zwemwater langer uit te stellen.

Ook op zweminstructeurs mag niet worden bezuinigd, is de gedachte in Amstelveen. Zo stelde het college onlangs voor om instructeurs die voor Amstelveens zwemwater kiezen een bonus te geven. Of de nieuw te werven instructeurs behalve in het water straks ook 'in het geld zwemmen', is nog niet bekend.

'Minder prettige dingen'

Zwembadmanager van de Meerkamp Joris van Soerland vertelt dat zijn instructeurs Ian, David en Samira straks op meerdere plekken in de openbare ruimte te zien zijn. "De posters komen op diverse plekken en displays te hangen, en de flyers gaan we ook op diverse plekken verspreiden."

Van Soerland benadrukt hoe belangrijk het is dat zijn personeel nieuwe collega's krijgt. ''Het kan echt gevaarlijk zijn als er minder toezicht is. Ouders gaan bijvoorbeeld op vakantie en laten hun kind even zwemmen. Die ouders hoeven maar even niet te kijken en er kunnen minder prettige dingen gebeuren.''