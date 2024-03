Broedvogels op Texel hebben last van drones, dus 'laat drone thuis'

De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar de impact van drones op vogels, en dan met name op het inzetten van drones bij het tellen of monitoren van vogels. Hierbij hoeven onderzoekers niet meer door kolonies heen te lopen.

Volgens de Rijkuniversiteit kan geconcludeerd worden dat de onrust van drones per vogelsoort verschilt. "De lepelaar blijkt het minst gevoelig voor verstoring door drones; grote stern, visdief, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw en kluut zijn er gevoeliger voor. De kokmeeuw neemt een tussenpositie in."

Dat de kluut gevoeliger is voor de drones, hebben de onderzoekers ook vast kunnen leggen. In onderstaande video is te zien dat een kluut haar twee kuikens tijdelijk alleen laat na verstoring door een drone.

