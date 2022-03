Landschap Noord-Holland bouwt 'broedforten' voor wad- en kustvogels: "We helpen ze"

"We hebben het dan over soorten zoals de visdief, kokmeeuw en kluut die veel op de Waddenzee voorkomen en broeden aan de kustkant", legt boswachter Jordi Frowijn van Landschap Noord-Holland uit. "In Nederland is het allemaal veel minder geworden de laatste jaren. Met dit project hopen we een veilige plek te creëren waar ze terecht kunnen bij hoogtij op de Waddenzee of om te broeden."

De eilanden worden aangelegd in natuurgebied Verzakking, zo genoemd omdat bij de aanleg van de Amsteldiepdijk van Ewijcksluis naar Wieringen een deel van de dijk verzakte. "Het is een heel groot gebied. Hierachter komt nog een soort moeraseiland", zegt projectleider Neeltje Annink van Landschap Noord-Holland, "Er wordt wel 100.000 kuub bagger verzet, voor ons doen is dit een groot project."

Jongen

Het project is niet alleen groot voor de organisatie zelf, ook voor de vogels kan het veel impact hebben. "Het is een ingreep die zo groot is en zoveel waarde heeft voor de vogels. Als we dit niet zouden doen, zouden deze soorten het de komende jaren zo lastig krijgen", zegt boswachter Frowijn, "Op deze manier helpen we ze om de jongen groot te krijgen"

De 'Verzakking' in het Amstelmeer is niet het enige gebied waar de wadden- en kustvogels ondersteund worden, in alle waddenprovincies wordt gewerkt. "Ja, wij doen het niet alleen. We werken hier samen met het Hoogheemraadschap en krijgen geld van Waddenfonds, Provincie en Rijk", zegt projectleider Annink. "We maken dus deel uit van wat groters, anders is dit probleem ook niet op te lossen."

Proefdraaien

Er wordt in totaal twee jaar gewerkt in het gebied. Vanaf 15 maart stopt de aanleg vanwege de start van het broedseizoen. Daarna wordt er weer verder gewerkt. De verwachting is dat over een jaar de eilanden al gebruiksklaar zijn, en dan volgt nog de afwerking. Maar de vogels laten zich niet tegenhouden: "We denken dat tijdens komend broedseizoen de eerste vogels misschien al komen. Die kunnen dan even proefdraaien in dit mooie gebied", zegt Jordi Frowijn.