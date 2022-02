Natuurlijk Noord-Holland: Natuurfotograaf Robert maakt de mooiste plaatjes 'met heel veel geduld'

Een vosje in de regen, een ijsvogel op zijn vaste uitkijkpunt en een blauwborst die zijn staartveren spreidt alsof hij een pauw is, Robert Moeliker maakt er de prachtigste foto's van. Met name in de duinen van Noord-Holland is hij vaak op stap. We kijken onze ogen uit als we zijn mooiste films en foto's zien. Robert heeft er soms jaren over gedaan voordat hij de ultieme natuurfoto wist te maken.

De prijswinnene foto van een blauwborst - Robert Moeliker

Blauwborst "Deze foto van een blauwborst heeft me zelfs een prijs opgeleverd. Ik heb er ongeveer vier jaar over gedaan voordat ik hem had." Zoals het een natuurfotogaaf betaamt, maakt Robert eerst grondig studie van wat hij wil fotograferen. "Ik wist dat een blauwborst dit kon doen. Maar als het dan ineens voor je neus gebeurt ben je toch verrast." Op de foto zit de vogel, een mannetjes blauwborst op een ijzerdraadje. Vroeg in de paartijd is hij op zijn mooist en om een vrouwtje te imponeren laat hij de blauwe veertjes op zijn borst er extra schitterend uitkomen, een meesterwerkje!

De laatste ogenblikken van een waterjuffer op zonnedauw - Robert Moeliker

Vleesetende plant Op een andere foto is een prachtige blauwe waterjuffer te zien die op een rood plantje zit. "Deze foto heb ik gemaakt met een macro-lens. Die gebruik je bij hele kleine onderwerpen. Hier zat ik op maar een paar centimeters af van de zonnedauw, waar die juffer aan vast zat." Aan vast zat, inderdaad, want zonnedauw is een vleesetende plant. De bolletjes die op de foto zo mooi glimmen, bevatten lijm waarmee de plant insecten vangt. De juffer is ten dode opgeschreven. "Ja, de natuur is hard", zegt Robert. "Maar omdat ie door de zonnedauw was gevangen, bleef dat insect wel mooi stil voor mijn lens zitten!"

Een ijsvogel op de uitkijk - Robert Moeliker

IJsvogel Eigenlijk kan bijna iedereen mooie natuurfoto's maken, denkt Robert. "Het gaat er om dat je geduld hebt. De meeste camera's kunnen op standje automaat best hele goede foto's produceren. Ga eens ergens langs de waterkant rustig zitten en laat de natuur op je af komen. Als je een beetje geluk hebt, vliegt er een ijsvogel langs!" En vergis je niet, Robert is geen professionele fotograaf. "Het is mijn hobby. Ik doe dit pas een paar jaar." Robert heeft onmiskenbaar talent voor het maken van mooie natuurfoto's, maar het belangrijkste is de tijd die hij erin steekt. Natuur is overal, ga er maar eens voor zitten.