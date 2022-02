Natuurlijk Noord-Holland: tienduizenden vogels tellen mee op het Wad

Iedere maand worden de vogels op de Noord-Hollandse Waddenzeekust geteld. Op het juiste moment, bij vloed, verzamelen de meeste vogels zich bij de hoogwatervluchtplaatsen zoals het Normerven. "Ik tel zo met gemak 3000 vogels", stelt Wim Tijsen met een verrekijker aan zijn ogen. "Daar verderop op de dijk zie ik ook een grote groep scholeksters. Dat zijn er met gemak bij elkaar nog eens 5000."

Voor Landschap Noord-Holland en de Vogelbescherming onderzoekt Wim al jaren weidevogels op en rond het Wad. "Met een paar vrijwilligers tel ik de vogels op de Waddenzeekust van Noord-Holland vanaf Den Oever richting Den Helder, tot het einde van Wieringen waar het Amstelmeer begint. Een andere ploeg begint in Den Helder en gaat de Balgzanddijk af richting Wieringen."

Waddenslib

In een busje zit Tim Zutt net na zonsopkomst het wad af te turen. Hij heeft gezelschap van zijn echtgenote en zijn schoonvader. Bij het Kuitje, iets ten oosten van Den Helder, zijn ze vanmorgen begonnen met tellen. "800 wulpen.... bergeend 14... scholeksters 1.500.... en 8 grote zaagbekken."

Het lijkt te krioelen van de vogels, maar toch is Tim niet optimistisch over de vogelstand in de Waddenzee. "We zien de aantallen al jaren afnemen. Teveel scheepvaart en toerisme, visserij, bodemdaling en instromend zand door zandsuppleties langs de kust. Het grove zand dat op het strand wordt gespoten, verplaatst zich noordwaarts langs de kust. Bij het Marsdiep stroomt dat de Waddenzee in, en daar bedekt dat zand het fijne waddenslib. Daardoor sterft hel leven in die sliblaag waar vogels juist van afhankelijk zijn." Door het jarenlang tellen van vogels weten we nu wat de gevolgen zijn van het menselijk handelen op de Waddenzee en het leven daar. Misschien dat het wat uitmaakt.

Bekijk hieronder foto's van de vogels op het Wad: