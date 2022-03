Natuurlijk Noord-Holland: we verklaren het weidevogelseizoen voor geopend!

De grutto's zijn weer terug! Overal in Noord-Holland maken weidevogelbeschermers en boeren zich op voor het nieuwe weidevogelseizoen. De vogels, grutto's, kieviten en tureluurs, keren inmiddels massaal terug uit hun overwinteringsgebieden. Ons welkomstcomité staat voor ze klaar bij het landje van Geijsel in Ouderkerk aan de Amstel. In een live-uitzending aanstaande zondag om 11:00 uur op onze website heten wij onze weidevogels welkom en kom je alles over ze te weten.