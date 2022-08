Eerste experimentele vrachtvlucht met drone over Waddenzee nu wel gelukt

Er was maar liefst twee jaar gewerkt aan de voorbereidingen, dus het was een teleurstelling dat het twee weken geleden niet door kon gaan. De oorzaak: zeevlam, ofwel snel opkomende mist op zee. Ook nu was het nog even spannend. "Gisteravond hoorden we dat er zonnestormen konden komen", zegt dronepiloot Jim van der Mee van DroneQ. "Daar kan de gps in de war raken en een halfjaar geleden vielen er zelfs satellieten uit de lucht."

Bodemmonster

Maar vanochtend kreeg het bedrijf toch groen licht. Van der Mee: "We zijn opgestegen in Huisduinen, zijn om de Razende Bol gegaan en Texel overgevlogen richting onderzoeksinstituut NIOZ. Daar werd het vervuilde bodemmonster dat de drone meehad eruit gehaald, waarna er een zender van een vogel in werd gedaan. Het NIOZ wilde zo testen wat het bereik van de zender was. Vervolgens vloog hij terug naar Huisduinen."