Zoemende handhavers: drones gaan checken of Texelaars zich wel aan regels houden

Het controleren met een drone is nieuw voor de gemeente. "Ik snap dat mensen zeggen, dat is nogal wat om met een drone ergens te vliegen", vervolgt Uitdehaag. "In de handhaving kan het overkomen alsof we een tandje bij willen schakelen. Maar daar heeft de raad ook om gevraagd. Daarom hebben we ook gekeken op welke manier we extra kunnen handhaven. Ik denk dat we dit op een verantwoorde manier kunnen uitvoeren."

De observaties vanuit de lucht worden nu al gedaan met een vliegtuig. Het voordeel van vliegen met een drone is dat deze dichter bij de grond kunnen worden gedaan. De controles vanuit een vliegtuig zijn veel kostbaarder en er is meer overleg nodig wat er precies gecontroleerd moet worden. "Met het controleren met een drone is het een stuk eenvoudiger om in een aantal situaties de bewijslast boven tafel te krijgen."

"Bovendien kunnen we de drones sneller inzetten dan een vliegtuig. De drone gaat niet de luchtfoto's vanuit het vliegtuig vervangen. Maar deze zal overtredingen constateren die zich kort daarvoor hebben aangediend. Een drone is eerder in de lucht dan een vliegtuig die vanaf het vliegveld moet opstijgen."

De burgemeester noemt als voorbeeld de controles op bijvoorbeeld het aantal tenten bij kamperen bij de boer. Daar mogen niet meer dan vijftien kampeerplekken zijn. "Het maken van luchtfoto's uit een vliegtuig is lastiger, omdat er niet altijd tenten staan. En met een drone is dat bij meerdere boerenbedrijven een stuk sneller te doen."

Controle bij grotere evenementen

De drone wordt ook ingezet om verplaatsing van mensenmassa's te monitoren. "Men moet dan niet denken aan toeristen die van het strand naar het dorp gaan. Het gaat name om controle bij grotere evenementen. Bijvoorbeeld in de avonduren als mensen dan weer teruggaan naar de fiets of auto. Dan is het goed om in de gaten te houden of er geen rare dingen gebeuren. Op Google Earth kun je dat bijvoorbeeld niet zien", aldus Uitdehaag.

Texel heeft veel zogeheten 'no-fly' zones. Dat zijn gebieden waar niet zomaar met een drone gevlogen mag worden. "Daarom leiden we ook piloten op waarmee wel over deze gebieden gevlogen mag worden. Dit geldt ook voor andere overheden."