Zo sloop je het grootste kunststof bouwwerk ter wereld: "Van piepschuim, dus moet secuur"

Toch zijn er ook voorbijgangers die blij zijn dat de kaak wordt ontleed. André komt er eigenlijk al zijn hele leven langs als hij bij het Spaarne Gasthuis de bus neemt. "Het is jammer, want eerst was het een mooi kunstwerk", vindt hij.

Beste tijd gehad

Maar de tand des tijds en manier waarop hangjeugd met het kunstwerk om is gegaan heeft de schoonheid volgens hem doen verbleken. "Elke keer als je er doorheen liep om je bus te halen, kreeg je een walm van pisgeur door je neus heen, dus het is misschien maar beter dat ie straks weg is."

Ook busschauffeur Jessie vindt dat het kunstwerk zijn beste tijd had gehad. "Het straalde niet meer uit: hier wil ik lekker zijn of wachten op de bus", is zijn mening. De wachtruimte die voor buschauffeurs in de kaak was gemaakt, diende volgens hem nauwelijks zijn functie. "We hebben verderop een eigen pauzeruimte en daar gaat iedereen eigenlijk altijd naartoe."

Als de walviskaak over drie weken is gesloopt en al het piepschuim is opgeruimd, worden op de plek van het kunstwerk vier nieuwe bushaltes geplaatst.