Hij dacht 'het kan wel', maar verwoestte met zijn dronkenmansrit een dorp aan levens

Heeft hij daar wel hardop gezegd dat hij met de auto was? De officier van justitie houdt hem voor dat de overheid 'miljoenen spendeert' aan de BOB-campagne (bewust onbeschonken bestuurder, die gele sleutelhanger).

"Ik heb me zo niet kenbaar gemaakt, nee. Maar de rest wist het allemaal. Niemand heeft iets tegen me gezegd. Ook de kroegeigenaar niet. Maar ik voel me zelf verantwoordelijk voor wat er die dag gebeurd is."

Als de kroeg sluit, wil V. naar huis. "Ik dacht dat ik vier biertjes op had, misschien vijf. Een colaatje tussendoor. Ik dacht: het kan wel." Dus hij pakt zijn bedrijfsbus. Voor een rit van vijf minuten, want hij woont een paar kilometer verderop. Zijn neef zet diens fiets achterin en stapt in.

Ruit aan diggelen

Hij herinnert zich nog dat hij via de Dorpsstraat over de Voorburggracht is gereden. Dat hij een fietser inhaalde, dat hij het groepje van Jesse zag fietsen. Maar van het ongeluk zelf zegt hij niets meer te weten. "Ik heb allemaal soorten traumatherapie gehad, maar het komt niet terug."

Als de officier van justitie een foto laat zien van zijn auto klinkt er ongeloof vanuit de zaal. De voorruit is totaal aan diggelen. Het is voor haar en ook de nabestaanden moeilijk te geloven dat je met zoveel schade 'niets meer weet'.