Ambtenaren vliegen weer bijna evenveel als voor corona (en graag businessclass)

Ambtenaren maakten vorig jaar namelijk meer dan 35.000 zakelijke vliegreizen. Daarmee is het bijna op het niveau van 2019, vlak voor de coronacrisis. Dat staat in een brief van demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer.

Bij een vlucht van minder dan zes uur wordt door de ambtenaren in economyclass gevlogen. Het reizen in businessclass is toegestaan als de vlucht zes uur of meer bedraagt, maar dit is geen verplichting. Maar ook het aantal businessclass vluchten is niet afgenomen, terwijl een vliegende ambtenaar daarmee een grotere voetafdruk heeft.

Herstel luchtvaartsector

Maar niet alleen ambtenaren stappen weer massaal het vliegtuig in. Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens herstellen zich goed sinds de pandemie. Waar KLM verwachtte pas in 2025 weer op volle toeren te kunnen draaien, vliegen ze nu al weer met recordaantallen passagiers rond.



"Het verbaast me niks", zegt luchtvaartexpert Joris Melkert. "Ik heb voorspeld dat we allemaal weer massaal zouden gaan vliegen als de coronacrisis voorbij zou zijn. Als je kijkt naar de wereldwijde voorspellingen lijkt de groei alleen maar door te zetten."



"Het vraagt echt om een cultuurverandering om de wil om te reizen bij mensen weg te krijgen", zegt Paul Peeters, professor duurzame luchtvaart. "Zolang de inkomens het toelaten en de prijzen van de tickets betaalbaar blijven, zullen mensen blijven vliegen. Als je de drempel groter maakt om in het vliegtuig te stappen, zal het misschien afnemen."



Ook de reisbranche ziet de reislust terug. In januari boekten meer dan 3 miljoen Nederlanders een vakantie naar het buitenland via een bij de ANVR aangesloten organisatie, schrijft NOS een paar dagen geleden. Een recordaantal, volgens de brancheorganisatie.

Minder draagvlak voor krimp

Toch blijkt uit onderzoek dat die gemiddelde Noord-Hollander wél een krimp wil van de luchthaven. Uit onderzoek van NH in samenwerking met het Kieskompas in 2023 blijkt dat ongeveer de helft van de Noord-Hollanders vindt dat het aantal vluchten op Schiphol verder omlaag moet. Een krimp van 500.000 naar 440.000 per jaar gaat volgens een meerderheid nog niet ver genoeg.

Uit het draagvlakonderzoek voor luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt echter dat Nederlanders minder graag een krimp van de luchtvaart willen dan eerdere jaren. Het draagvlak voor krimp neemt voor het eerst af (44% ten opzichte van 50% in 2022).

Aan de andere kant staan Nederlanders iets minder positief tegenover luchtvaart dan voorheen, al is het beeld over het algemeen nog positief. Maatregelen die het mogelijk maken om te blijven vliegen, waarbij niet meteen duidelijk is dat het vliegen duurder zal worden, zijn erg populair. Vooral maatregelen die het vliegen schoner maken en technologische innovatie moedigen de Nederlanders aan.

De Nederlander blijkt ook niet vóór maatregelen te zijn die de tickets duurder maken, zoals de verhoging van de vliegtaks. Hoewel ecologie en gezondheid belangrijk zijn volgens de ondervraagden, is de wil om zelf te vliegen groter.