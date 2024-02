KLM tevreden over 2023 ondanks compensatie reizigers en andere onverwachte kostenposten

Problemen met de vloot, het compenseren van reizigers en het slechte weer hebben KLM's financiën in de laatste maanden van vorig jaar geen goed gedaan. De luchtvaartmaatschappij draaide dat kwartaal fors meer verlies dan hetzelfde kwartaal van 2022, en mede daardoor vallen ook de jaarcijfers tegen.

KLM Boeing 737-800 in Tsjechië - Foto: NH Media

Aan vraag naar vliegtickets geen gebrek, zo bewijst de jaaromzet van 12,1 miljard euro over 2023. Hoewel de bezetting nog niet zoals précorona is, is dat 1,4 miljard meer (13 procent) dan in 2022. Toch boekte de KLM Groep minder winst dan een jaar eerder (2022: 706 miljoen euro; 2023: 650 miljoen euro). Cityhoppers Vooral de Cityhoppers, toestellen die op Europese bestemmingen worden ingezet, waren vorig jaar een onvoorziene kostenpost. Een deel van KLM's Embraer 195-E2's moest vanwege motorproblemen aan de grond blijven, waardoor toestellen van onder andere German Airways moesten worden gehuurd om het tekort aan te vullen.

Toch waren de vlootproblemen bij KLM-dochter Transavia (ook lid van de KLM Groep) nijpender. Die maatschappij moest van april tot en met duizenden reizigers teleurstellen door hun vlucht te schrappen, omdat er onvoldoende luchtwaardige toestellen beschikbaar waren. Volgens Transavia had dat te maken met het grote tekort aan technici op Schiphol, een probleem dat nog steeds actueel is.



"We moesten de capaciteit beperken", vertelt CEO Marjan Rintel. "Dat kwam ten eerste door de aanhoudende wereldwijde problemen met de toeleveringsketen. Ten tweede zijn we bezig met een inhaalslag ten aanzien van het aannemen van technici en vliegers." Airbus A321Neo Inmiddels zijn de vlootproblemen voor Transavia en KLM voorbij. Transavia nam begin dit jaar de eerste Airbus A321Neo in gebruik. Er volgen er dit jaar meer, net als bij KLM, maar zolang Transavia geen gelijkwaardig toestel in haar vloot heeft, wordt niet de maximumcapaciteit van het toestel benut.

Ook het relatief hoge aantal vluchten dat moest worden geschrapt vanwege weersomstandigheden en beperking van Schiphols baangebruik drukt de winst. Verder moet KLM meer piloten inzetten op vluchten naar Azië, omdat de vluchtduur vanwege het mijden van het Russische en Oekraïense luchtruim flink is toegenomen. De luchtvrachtafdeling is momenteel het slechtste jongetje van de KLM-klas. De Cargo-toestellen, waarvan een deel door achterblijvende vraag werkloos aan de grond stond, drukten flink op de resultaten. Solide jaar Ondanks de geslonken winst, spreekt KLM van een 'solide jaar'. "Doordat de kosten stegen en we nog onder de capaciteit van voor de coronacrisis zitten, stond de operationele winst onder druk."