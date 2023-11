Stormachtige dag op Schiphol: honderden vluchten geschrapt, veel vertraging verwacht

Nu valt het nog mee, maar later vandaag raast storm Ciarán ook over Schiphol. KLM heeft al bekendgemaakt dat er vandaag honderden vluchten worden geschrapt en ook de luchthaven zelf waarschuwt voor vertragingen en annuleringen.

Schiphol verwacht wel voldoende banen beschikbaar te hebben om alle vluchten af te handelen. Ciarán waait uit het zuiden, wat betekent dat er drie banen gebruikt kunnen worden: de Polderbaan, de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. Bij voorkeur wordt er tegen de wind in gestart en geland, en de genoemde banen liggen alle drie van noord naar zuid.

Omdat boven een bepaalde windsnelheid er geen bagage naar toestellen of naar de terminal mag worden gebracht, kan ook dat voor vertraging zorgen, waarschuwt de woordvoerder.

Nu is het aantal geschrapte vluchten nog op één hand te tellen, maar vanaf het begin van de middag tot het eind van de dag zullen er honderden inkomende en uitgaande vluchten worden geannuleerd, zegt een Schiphol-woordvoerder tegen NH. Daaronder zijn in ieder geval veel KLM-vluchten, maar ook andere maatschappijen zullen worden getroffen.

Gedupeerde reizigers worden omgeboekt naar vluchten die wel gaan zodra de storm is gaan liggen, zo belooft KLM op haar website .

Toch sluit LVNL niet uit dat ook andere banen worden gebruikt. "Bijvoorbeeld vanwege buien op de naderings- of vertrekroutes of een veranderende windrichting." Op dit moment - rond 7.30 uur - wordt naast de bovengenoemde voorkeursbanen ook de Buitenveldertbaan nog gebruikt voor vertrekkende vliegtuigen. Bekijk hier live welke banen er op Schiphol worden gebruikt.

De Zwanenburgbaan is een voor de hand liggend alternatief, aldus de woordvoerder van LVNL. "Tijdens momenten met een groot aanbod van landend verkeer, wordt naast de Polderbaan ook de Zwanenburgbaan ingezet als landingsbaan vanuit het noorden. Wanneer er een groot aanbod is van startend verkeer, wordt naast de Aalsmeerbaan ook de Zwanenburgbaan ingezet als startbaan richting het zuiden."

