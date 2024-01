Volgeboekt en tóch veertig lege stoelen: eerste vlucht Transavia's Airbus een feit

De eerste commerciële vlucht van de Airbus A321neo steeg vanochtend om 6.51 uur op vanaf Schiphols Kaagbaan om als HV5423 naar de Italiaanse stad Pisa te vliegen. Daar landde het toestel om 8.25 uur. "Veel mensen wilden met de eerste vlucht mee", vertelt de woordvoerder over de volgeboekte vlucht. "Genodigden maar ook fans."

In de Airbus A321neo is plaats voor 232 passagiers, toch was de vlucht met 189 passagiers aan boord volgeboekt. En ook op de tweede vlucht - van Pisa naar Schiphol - waren minimaal 43 stoelen leeg. Waarom die 43 lege stoelen niet worden verkocht, vragen we aan de luchtvaartmaatschappij.

Geen risico

"We willen niet het risico lopen 43 passagiers te moeten teleurstellen", zegt een woordvoerder. Stel dat de enige Airbus A321neo van Transavia onverwacht aan de grond moet blijven, wil de maatschappij de geplande vlucht met een oudere Boeing 737-800 uitvoeren. En in die toestellen passen maximaal 189 passagiers.

Komende zomer krijgt Transavia er vijf nieuwe Airbus A321neo's bij. Omdat deze vliegtuigen elkaar in geval van nood kunnen vervangen, zal de luchtvaartmaatschappij de maximale capaciteit van het toestel dan wel volledig benutten. In totaal heeft Transavia 27 vliegtuigen uit de A320neo-familie in bestelling, met een optie op nog eens zeventien stuks.

Hoewel de capaciteit van Transavia's Airbus A321neo de komende maanden dus beperkt is, verzekert de woordvoerder dat dit de prijs van vliegtickets niet zal beïnvloeden. De ticketprijs is volgens de maatschappij niet afhankelijk van de capaciteit van het vliegtuig, maar van de populariteit van de bestemming.