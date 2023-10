Niet meer loon voor Transavia-piloten die carrièrekansen mislopen door externe Airbus-cursus

Dat blijkt uit het vonnis in een zaak die was aangespannen door pilotenvakbond VNV, die de inhuur van externe Airbus-instructeurs had willen voorkomen.

KLM en Transavia stappen de komende jaren geleidelijk over van Boeing naar Airbus. Omdat een ander type toestel andere kennis vereist, moeten de komende jaren in totaal duizenden piloten worden omgeschoold.

Bij Transavia werken in totaal zo'n zevenhonderd piloten, die volgens de pilotenvakbond een interne opleiding zouden moeten krijgen. Dat is volgens Transavia vanwege het gebrek aan personeel niet mogelijk, waardoor de maatschappij een beroep doet op externe Airbus-experts.

Loonsverhoging

Volgens VNV heeft Transavia daarvoor geen toestemming gevraagd aan de bond, en daarmee het eigen protocol én de cao geschonden, VNV erkent weliswaar dat er te weinig piloten zijn om de Airbus-opleiding intern op te zetten, maar vindt dan wel dat Transavia piloten een loonsverhoging verdienen. De piloten kunnen nu namelijk niet zelf instructeur worden. Dit heeft een negatieve invloed op hun loopbaanontwikkeling, en daarvoor moeten ze worden gecompenseerd, vindt de bond.

Transavia is van mening dat het geen toestemming van VNV nodig had, omdat de maatschappij simpelweg geen instructeurs in huis heeft die nodig zijn voor de Airbus-opleiding. Bovendien is het onmogelijk om op tijd voldoende intern personeel op te leiden om de trainingen te verzorgen. "Eind dit jaar gaan we met de eerste Airbus vliegen", zegt een Transavia-woordvoerder daarover tegen NH.

De rechtbank is het met Transavia eens. Afspraken over loonsverhoging kunnen ook later worden gemaakt, redeneert de rechter. Bovendien moet Transavia wel een beroep doen op externe Airbus-experts, omdat het tekort aan interne experts de komende jaren alleen maar dreigt op te lopen.

Reacties vakbond en Transavia

"De VNV heeft zich altijd ingezet om in overleg met Transavia tot afspraken te komen", aldus de pilotenvakbond in een reactie aan NH. "De gang naar de rechter was helaas noodzakelijk, omdat de partijen verschilden van mening over de rechtmatigheid van het eenzijdig aanpassen van de geldende cao. We hebben kennis genomen van de uitspraak en bestuderen de motivatie op basis waarvan wij besluiten over eventuele vervolgstappen."

Een woordvoerder van Transavia laat weten dat de maatschappij blij is met de uitkomst. "Maar het is het nooit prettig om met je vakbond voor de rechter te staan. We betreuren dan ook dat we er niet gezamenlijk zijn uitgekomen en dat de VNV zich genoodzaakt voelde naar de rechter te stappen."

Trainingen gestart

Transavia voegt in december de eerste Airbus aan de vloot toe, vertelt ze. "In 2024 volgen vijf toestellen." De omscholing van de eerste piloten is vorige week gestart, aldus de woordvoerder.