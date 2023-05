KLM vliegt langer door met oude vliegtuigen door langdurige pech bij Cityhopper-vloot

KLM blijft langer doorvliegen met oude Cityhopper-toestellen vanwege langdurige problemen met de nieuwe Embraer 195-vloot. Een deel van die nieuwe vliegtuigen is niet inzetbaar vanwege een mankement aan de motoren en staat al maandenlang geparkeerd op Schiphol-Oost. Een oplossing voor de motorproblemen lijkt niet spoedig in zicht te zijn, waardoor ook KLM gedwongen is vluchten te schrappen in de zomervakantie.

Een onbruikbare Embraer 195-E2 van KLM Cityhopper op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De Embraer 195-E2 is momenteel het nieuwste type vliegtuig in de KLM-vloot. Het eerste toestel werd twee jaar geleden in gebruik genomen en was bedoeld als vervanging van de inmiddels verouderde Embraer 190's van KLM Cityhopper. De maatschappij heeft besloten een deel van de oude E190's langer in zetten, zolang de problemen met de nieuwe E2's niet zijn opgelost door de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer en Amerikaanse motorproducent Pratt & Whitney. KLM huurt ook al vliegtuigen van German Airways om het vloottekort aan te vullen. Niet per se pechpassagiers Toch verwacht KLM te moeten ingrijpen in de zomerdienstregeling. Volgens KLM worden reizigers al maanden van tevoren ingelicht en omgeboekt naar andere vluchten. Waarschijnlijk worden er geen klanten gedupeerd zoals bij Transavia, dat door een tekort aan vliegtuigen vakantievluchten volledig schrapt. Welke Cityhopper-vluchten uiteindelijk uit de dienstregeling worden gehaald, is nog niet bekend. KLM Cityhopper vervoert vooral passagiers die op Schiphol overstappen op een intercontinentale vlucht en veel minder naar vakantiebestemmingen. Begin 2021 landde de eerste Embraer 195-E2 op Schiphol. NH's luchtvaartprogramma Airtime was bij de aankomst.