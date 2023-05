Cityhopper met problemen keert terug naar Schiphol, derde KLM-toestel in 11 dagen

Een Embraer 195-E2 van KLM Cityhopper met bestemming Belgrado is vanmorgen boven Duitsland omgedraaid en teruggekeerd naar Schiphol. Volgens een woordvoerder van KLM had het toestel een technisch mankement. Het is het derde KLM-vliegtuig binnen 11 dagen tijd dat moest terugkeren naar Schiphol vanwege technische problemen.

De vlucht vertrok vanochtend tegen 10.00 uur vanaf de Aalsmeerbaan van Schiphol richting Belgrado in Servië. Net over de grens boven Duitsland maakte de bemanning rechtsomkeert naar Amsterdam. Rond 11.00 uur landde de Embraer weer op de Polderbaan van Schiphol. Het toestel hoefde niet te worden opgewacht door hulpdiensten, zoals de brandweer.

Volgens een woordvoerder van KLM had het vliegtuig een technisch mankement. Wat er met het toestel aan de hand was, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het niks met de motoren van de Embraer te maken had.

Hardnekkige problemen

Een deel van de Embraer 195-vloot van KLM Cityhopper staat namelijk al maanden aan de grond. De vliegtuigen kunnen niet ingezet worden vanwege hardnekkige problemen met de motoren. Om het tekort aan te vullen huurt KLM vliegtuigen in van andere luchtvaartmaatschappijen.

Eén draaiende motor

Gisteren keerde ook al een toestel van KLM terug naar Schiphol. Ook toen was er sprake van 'technische problemen'. Dat ging om een Boeing 777-300ER die op weg was naar Sao Paolo (Brazilië), maar boven het Verenigd Koninkrijk omdraaide. Volgens de site The Aviation Herald was de Boeing met maar één draaiende motor teruggevlogen naar Schiphol.

Deur niet dicht

Op zondag 30 april keerde een Embraer 195-E2 van KLM Cityhopper met bestemming Londen boven de Noordzee ook terug naar Schiphol. Volgens The Aviation Herald was de bemanning er niet zeker van of de deuren wel goed dicht zaten.

"Veiligheid van onze crew en passagiers staat in onze operatie voorop", zegt KLM over problemen met de vluchten naar Sao Paolo en Belgrado. De passagiers voor de vlucht naar Brazilië zijn gisteravond met zes uur vertraging alsnog met een ander toestel vertrokken. Ook voor de vlucht naar Belgrado wordt vandaag een ander vliegtuig ingezet.