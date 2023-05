Rust in luchtruim tijdens Dodenherdenking verstoord door Transavia-vliegtuig in nood

Een Boeing 737 van Transavia is gisteravond laag over delen van Zuid- en Noord-Holland gevlogen, uitgerekend wanneer dat niet de bedoeling was. Volgens een woordvoerder van Transavia vloog kort na de start in Rotterdam een vogel in de motor, waardoor het toestel snel moest uitwijken naar Schiphol. Tussen 20.00 en 20.02 uur, tijdens de twee minuten-stilte van de Nationale Dodenherdenking, vloog de Boeing op enkele honderden meters hoogte richting Schiphol.