Klanten van Transavia tot in juni de sigaar, nog zeker twee maanden vliegtuigen tekort

Transavia krijgt het maar niet voor elkaar om een aantal vliegtuigen in onderhoud op tijd luchtwaardig te krijgen. Bovendien wacht de maatschappij op drie extra toestellen die van het Roemeense Blue Air worden overgenomen. Transavia zegt dat er meer reservevliegtuigen zijn gehuurd, maar geeft toe dat er daar niet genoeg van zijn ingezet.

Eerder vandaag werd bekend dat de luchtvaartmaatschappij na meerdere annuleringen op Eindhoven Airport, ook klanten die een vakantievlucht vanaf Schiphol hadden geboekt en dit weekend zouden vertrekken, heeft afgebeld.

Hoeveel passagiers Transavia de komende tijd moet teleurstellen en welke vluchten worden geschrapt, is nog niet bekend. De vakantievlieger probeert zoveel mogelijk klanten om te boeken, maar het is al zeker dat er tot en met juni extra vluchten worden geannuleerd.

Personeelstekort

Transavia erkent nu ook dat er een personeelstekort is bij de technische dienst van de maatschappij, maar noemt dat heel omslachtig een 'beperkte reparatiebeschikbaarheid in de markt'. De vakbond voor luchtvaarttechnici, de NVLT, luidde al in februari de noodklok voor het tekort.